Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ilin partenza da oggi 12 settembre è denominato "per te" e include una serie di offerte con smartphone ae interessi pari a zero euro. In questo contesto, la convenienza per l'acquisto di unP30 Lite ma ancheP30 Pro non manca. Allo stesso tempo, device un po' più datati come ilMate 20, anche se proposti in una soluzione unica, vengono venduti con un interessante sconto. IlP30 Lite conquista la copertina dell'ultimo(valido fino al prossimo 25 settembre). Il prezzo di listino è già un lontano ricordo e di fatti il device, in una soluzione unica costerebbe 295 euro. Al contrario, se si preferisce la soluzioneale (senza interessi), il costo da affrontare è di 14,75 euro al mese e non di più per 20appunto. amazon box="B07QBDC1JM" Niente male è pure la proposta del...

wordweb81 : Fatto apposta il volantino #Mediaworld per risparmiare: rate piccolissime per Huawei P30 Lite e P30 Pro - OptiMagazine : Fatto apposta il volantino #Mediaworld per risparmiare: rate piccolissime per Huawei P30 Lite e P30 Pro… - Ultimoprezzo : ??Scatta oggi la nuova promozione di #MediaWorld, ed è ancora tasso 0!?? ??Sarà l’ennesimo #volantino blando, o si riv… -