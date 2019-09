C’è una gigantesca clessidra di onde radio al centro della Via lattea

Donna decide si sostituire il vecchio materasso della mamma ma poi scopre che dentro c’era una fortuna : Una storia incredibile e sfortunatissima quella accaduta a Tel Aviv ad una Donna che aveva deciso di buttare via il vecchio materasso della mamma per acquistarne uno nuovo. Dopo che lo ha buttato e ha mostrato alla mamma quello nuovo, pensand di farle una graditissima sorpresa, la povera Donna stava per svenire perché ha raccontato alla figlia che dentro il vecchio materesso c’era una fortuna: tutti i risparmi accumulati per una ...

E poi C’è Katherine - una commedia elegante e divertente per i seguaci di Mindy : E Poi C’è Katherine dal 12 settembre al cinema con Emma Thompson e Mindy Kaling E Poi C’è Katherine, strambo titolo italiano di Late Night che giusto per fare un pò’ di contesto al semplice pubblico italico fa riferimento a un late show (ultimamente nemmeno poi così tanto late) come E Poi C’è Cattlean, arriva in sala in Italia dal 12 settembre. Negli USA è uscito da tempo ed è stato un sonoro flop in termini di pubblico e ...

E Poi C’è Katherine - una commedia alla “Il Diavolo Veste Prada” aggiornata ai tempi del Me Too : E Poi C’È Katherine è il titolo italiano ammiccante di una commedia che in originale si chiama, in maniera più secca, Late Night. Perché è di uno di quei talk show da tarda serata della tv americana che è la stella indiscussa da trent’anni Katherine Newbury, sorta di David Letterman in gonnella. Una professionista brillante, feroce, tagliente, dentro e soprattutto fuori dal palcoscenico, dove è il terrore d’una redazione di soli uomini che ...

Il finale de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 svela chi ha ucciso Nola : perché non C’è una seconda stagione : Dopo averla trasmessa in sole 4 serate, l'ammiraglia Mediaset chiude la pratica della serie: la messa in onda de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 si conclude l'11 settembre con i tre episodi finali che sveleranno il mistero relativo all'assassinio di Nola Kellergan. La serie si conclude dopo essere stata trasmessa prima in due episodi a sera per due serate e poi con un accorpamento nei due appuntamenti successivi: vero è che ...

Alicante - senzatetto cerca cibo nella spazzatura e fa una scoperta choc : C’è un neonato morto : La polizia sospetta che il corpo del bambino è stato gettato nei rifiuti poche ore prima. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato quando è stato rinvenuto. Purtroppo era già morto quando sono arrivati i soccorsi. Ora si cerca la madre.Continua a leggere

Hellas Verona - Stepinski : “Addio al Chievo? Fa parte del gioco. Qui C’è una tifoseria più calda” : E’ uno dei nuovi acquisti dell’Hellas Verona. Mariusz Stepinski è passato da una Verona – Chievo – all’altra, Hellas. Queste le sue parole concesse al sito ufficiale. “Perché l’Hellas Verona? La trattativa è nata diverse settimane prima della fin del mercato tramite il colloquio tra i miei agenti e la Società. Il trasferimento all’Hellas mi ha permesso di giocare nella squadra della città che ...

Il Giornale : c’era una volta la 10. Oggi tutti scelgono la 7 : C’era una volta il 10, scrive Il Giornale. Il numero di Maradona, Platini, Rivera, Baggio, Mancini e Totti. Era un totem, un’icona, un numero riservato ai fenomeni e sognato da ogni bambino. Oggi quel 10 è stato soppiantato dal 7. E’ questo il numero che vogliono tutti. Non a caso, Ronaldo è detto CR7: l’acronimo è quasi diventato un nome di battesimo. Danilo, appena arrivato alla Juve, ha chiesto il 7. Per poi, ...

C’è una scossa alla Volkswagen : Sotto i cieli della recessione l’industria tedesca cerca una scossa. Il gruppo Volkswagen presenta al Salone di Francoforte la Id.3, la vettura destinata nei piani di Wolfsburg a diventare l’elettrica di massa capace di ripetere il successo del Maggiolino e della Golf e così ribadire, anche dopo il

C’è stata una sparatoria a Dordrecht - nei Paesi Bassi : C’è stata una sparatoria a Dordrecht, vicino a Rotterdam, nei Paesi Bassi. La polizia di Rotterdam ha detto che diverse persone sono state ferite e che la sparatoria è avvenuta in un quartiere residenziale. Reuters ha scritto che funzionari olandesi hanno

Bari - De Laurentiis : “Basta critiche a Cornacchini. C’è una pressione folle” : “La nostra dedizione è massima, anche per rispondere ad una pressione folle della piazza; una piazza, e questo dispiace, che non ha nemmeno atteso la fine del mercato per muovere qualche pesante critica. E’ una pressione che ho percepito in prima persona, normale che l’abbia sentita e accusata anche la squadra. Non è pensabile esprimere giudizi sommari già alla prima partita. Ora nel mirino c’è il mister, ma non ...

Questa sera alle 21.15 su SkyArte “C’era una volta Gianni Brera” : “C’era Una volta Gioânn – 100 anni di Gianni Brera” un racconto per capitoli sulla funambolica vita del giornalista lombardo sarà trasmesso Questa sera alle 21.15 su Sky Arte. Scritto e diretto da Angelo Carotenuto con Malina De Carlo raccoglie le testimonianze dei tanti vicini al mondo di Brera, dal figlio Franco, agli amici, fino ai calciatori a cui lui per primo affibbiò i soprannomi. Innovatore nella lingua e nel ...

La simulazione di Bonucci in Armenia-Italia - cade a terra per una gomitata che non C’è : Il difensore della Nazionale al 45esimo del primo tempo cade a terra per una presunta gomitata e fa espellere un calciatore dell’Armenia

C’era una volta il grande Milan : il più vincente è… Bennacer : Il campionato di Serie A è iniziato da appena due giornate ma grazie alla pausa per le Nazionali è possibile effettuare un primo bilancio sulla stagione appena iniziata. Dopo la fine del calciomercato una delusione può essere considerato sicuramente il Milan, il club rossonero ha chiuso la finestra estiva senza colpi in grado di fare la differenza, sono arrivati buoni calciatori ma nessuno sembra in grado di cambiare la partita, molti ...

Matrimonio a Prima Vista 4 : una speranza C’è : Matrimonio a Prima Vista 4 - Luca e Cecilia I primi due episodi della quarta edizione di Matrimonio a Prima Vista sono serviti a presentare al pubblico di Real Time le tre coppie di novelli sposi, decise a trovare il grande amore in modo insolito: ognuno di loro ha conosciuto la propria “anima gemella”, almeno sulla carta, direttamente all’altare, sotto lo sguardo poco convinto dei parenti e quello divertito degli amici. Ma, ...