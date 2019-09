Al Bano non è più una minaccia per l’Ucraina | che lo toglie dalla black list

Al Bano non è più nella black list dell’Ucraina : Sembrava uno scherzo, ma come spesso avviene la realtà supera la fantasia, così il fatto che Al Bano era stato inserito in una black list dal ministero della cultura dell’Ucraina non solo era tutto vero, ma era diventato anche un caso diplomatico. Per risolvere la crisi nei mesi scorsi ci fu persino un incontro a Roma tra l’artista, accompagnato dal suo avvocato e l’ambasciatore Yevhen Perelygin presso l’Ambasciata ...

Perché aumentano le donne che non si masturBano : C'è anche una componente femminile di donne che non si masturbano più nel movimento, in ascesa, che dice no all'autoerotismo. L'ondata NoFap ha preso il via nel 2011 su Reddit, a partire da un utente che si era imbattuto in uno studio secondo il quale gli uomini che si astengono per una settimana dalla sessualità 'in proprio' ottengono un picco di livelli di testosterone tale da sentirsi super forti. Tesi (e antitesi) simili hanno attraversato ...

Ylenia Carrisi è ancora viva?/ Il dolore di Al Bano e Romina Power non è mai finito : Ylenia Carrisi è ancora viva? Il dolore di Al Bano Carrisi e Romina Power per la scomparsa della figlia non è mai sparito del tutto.

Milan - Giampaolo : “Mi danno del taleBano - ma non arretro da miei principi”. E sul mercato… : Conferenza stampa di vigilia per Marco Giampaolo, allenatore del Milan. Il tecnico rossonero ha presentato la gara contro il Brescia, in programma domani alle 18, sottolineando come i suoi principi restino uguali. “Le partite sono tutte toste, è positivo che ci siano 60mila spettatori. Chiedo umilmente ai tifosi di avere pazienza, perché il Milan dovrà fare il Milan: non essere attendista e imporre il proprio gioco. I principi non ...

"Non mi candido - ma...". UrBano Cairo sul Foglio : "M5S e Lega ci hanno fatto perdere mesi" : “Al momento l’idea non mi sfiora”. L’idea è quella di una discesa in campo, nell’agone politico. A parlare in una lunga intervista al Foglio è Urbano Cairo, presidente di Rcs, che però lascia uno spiraglio aperto, quello del mai dire mai. “Progettavo la scalata a Rcs da 10 anni, senza farne mai parola con nessuno, nell’assoluto riserbo. Un giorno l’ho realizzata. I sogni ...

Migranti su Open Arms - Salvini : “Conte mi ha scritto per farli sbarcare. Non si capisce perché debBano farlo in Italia” : Il preside del Consiglio, Giuseppe Conte, “mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di Migranti a bordo di una nave Ong che è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Genova. Salvini e Conte hanno partecipato alla cerimonia per le vittime del ponte Morandi questa mattina L'articolo Migranti ...

Migranti - Salvini attacca Conte : “Mi ha chiesto lo sbarco di centinaia di migranti su nave ong. Non capisco perché debBano arrivare in Italia” : Nel pieno della crisi che sta portando alla fine del governo M5s-Lega, Matteo Salvini apre un nuovo fronte di polemica. L’obiettivo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di migranti a bordo di una nave Ong che è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia”, ha detto il ministro dell’Interno a Genova, dove con ...

Al Bano e Romina nonni bis : è nata la seconda figlia di Cristel Carrisi : Al Bano e Romina Power nonni per la seconda volta. A distanza di quindici mesi dalla nascita del piccolo Kay, infatti, la figlia Cristel Carrisi ha dato alla luce...

Lecciso - la confessione sulla storia con Al Bano : “Non viviamo più insieme” : In una lunga e accorata intervista rilasciata ai microfoni di Controcopertina, Loredana Lecciso ha raccontato la verità sul suo rapporto con Al Bano. Diciotto anni d’amore sfociati in due bellissimi figli, Jasmine e AlBano Junior che, ormai, si sono trasformati soltanto in affetto sincero. Tanto da non convivere nemmeno più, così spiega Loredana: Di base vivo a Lecce, ma faccio qualche incursione cellinese. Mi piace stare lì perché la casa di ...

