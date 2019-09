Fonte : repubblica

(Di mercoledì 11 settembre 2019) In Veneto, tanti sono secondo i calcoli delle Asl: 3.113 in età da nido e altri 3.670 sotto i sei anni

AleSalvi12 : RT @Miti_Vigliero: Niente asilo e materna per settemila bimbi non vaccinati n Veneto, tanti sono secondo i calcoli delle Asl: 3.113 in età… - GramsciAG : RT @Miti_Vigliero: Niente asilo e materna per settemila bimbi non vaccinati n Veneto, tanti sono secondo i calcoli delle Asl: 3.113 in età… - Miti_Vigliero : Niente asilo e materna per settemila bimbi non vaccinati n Veneto, tanti sono secondo i calcoli delle Asl: 3.113 i… -