Ilda Boccassini al Quirinale? L'idea piace ai big Cinque Stelle : Negli ambienti grillini comincia a girare il nome di Ilda Bocassini: è adorata da Michele Giarrusso, ma anche da Luigi di Maio e Beppe Grillo per le sue epiche lotte nei tribunali contro Silvio Berlusconi Segui su affaritaliani.it

Ilda Boccassini va in pensione - magistrato simbolo della procura di Milano e non solo : Battagliera come pochi, non si è mai tirata indietro davanti alle molte sfide che indagini delicatissime hanno presentato. Ilda Boccassini è stata uno dei magistrati simbolo della procura di Milano, protagonista dei processi a Silvio Berlusconi e per questo spesso al centro degli attacchi della politica, almeno di una sua parte. Ma ha legato il suo nome anche alle prime indagini sulla strage di Capaci e quella di via D’Amelio e alla cattura di ...

Finisce un'epoca : va in pensione Ilda Boccassini : Ancora pochi mesi di servizio per Ilda Boccassini, il pm di Milano che è stata protagonista di alcuni dei processi che hanno coinvolto Silvio Berlusconi, dallo Sme all'Imi-Sir, sino ai giudizi sul caso Ruby. L'8 dicembre andrà in pensione per raggiunti limiti di età ma già la prossima settimana il p