Dopo la schermitrice | Luca Dotto in love con la modella di intimo

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Vacanze movimentate sul piano sentimentale quelle di. Il nuotatore 29enne, campione europeo nei 100 metri stile libero, ha detto addio alla fidanzata Rossella Fiamingo, medaglia d’argento olimpica a Rio nella spada. Nella vita del sexy sportivo, protagonista di numerosi spot, è entrata Greta Zuccarello, 23ennedi. I due negli ultimi giorni hanno postato scatti di coppia inequivocabili. A luglio nei social c’erano ancora tracce della coppia-Fiamingo, ad agosto però fa capolino la Zuccarello, protagonista di una pubblicità con Georgina Rodriguez, compagna di CR7. L’estate ha portato aria di cambiamento e la storia con Rossella si è spenta. Del resto non è la prima volta chee lasi mollano. I due fecero coppia fissa già nel 2010. Poile Olimpiadi di Londra nel 2012 si lasciarono. Il nuotatore la tradì con la ...

