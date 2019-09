Così i gemellini di Monaco hanno salutato l’estate prima di tornare a scuola

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Gabriella e Jacques dial pic-nic di fine estateGabriella e Jacques dial pic-nic di fine estateGabriella e Jacques dial pic-nic di fine estateGabriella e Jacques dial pic-nic di fine estateGabriella e Jacques dial pic-nic di fine estateGabriella e Jacques dial pic-nic di fine estateGabriella e Jacques dial pic-nic di fine estateGabriella e Jacques dial pic-nic di fine estateGabriella e Jacques dial pic-nic di fine estateL’estate è finita anche nel principato di. Ediin classe (zainetto verde per lui; a righe per lei) Gabriella e Jacques, 4 anni compiuti lo scorso dicembre,le vacanze col tradizionale pic-nic monegasco. Ipartecipato alla sfilata – al fianco di papà Alberto die di mamma Charlene – e in pochi secondi nerubato la ...

norstkyo : mi faccio castana così siamo gemellini!! - ttokigguk : @HisukeV_chan Eh ma il coniglio di troppo alla fine è giusto così dovevo avere dei gemellini?????? -