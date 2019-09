Casapound a Fb | “Causa per danni se non riattivate la pagina”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Roma, 11 set. (AdnKronos) – Una diffida a riattivare la pagina Facebook entro 48 ore (a partire da ieri) è stata inviata daal colosso social che il 9 settembre ha oscurato l’account ufficiale (verificato con la spunta blu) del movimento e decine di altre pagine e profili collegati, accusandoli di “diffondere odio”.Nella diffida,parla di “una improvvisa e ingiustificata disattivazione della pagina Facebook dell’Associazione” e sottolinea che l’account “è sempre stato utilizzato nel rispetto delle ‘condizioni d’uso’ e delle leggi in materia, senza porre in essere alcuna azione lesiva dei principi che tali previsioni intendono tutelare”. Per questo il movimento contesta la condotta di Facebook, che, si sostiene nella diffida, “costituisce una grave violazione dei diritti dei miei ...

ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Nella diffida a Facebook viene sottolineato che l’account di #CasaPound “è sempre stato utilizzato nel rispetto delle… - 73rv : RT @Storace: CasaPound diffida Facebook: «Violata la Costituzione, riaprite la pagina o sarà causa» - Secolo d'Italia - StefanoMk : RT @Storace: CasaPound diffida Facebook: «Violata la Costituzione, riaprite la pagina o sarà causa» - Secolo d'Italia -