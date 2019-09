Arda Turan nei guai | l’ex centrocampista del Barcellona condannato a due anni e 8 mesi di

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019)nei: il calciatore turcoper possesso illegale di armi Si mette male per: l’exdell’Atletico Madrid e delè neicon la legge. Il calciatore turco è stato infattia duee ottodi progione per detenzione illegale di arma da fuoco,che ha usato per sparare a scopo intimidatorio nell’ottobre 2018, quando fu coinvolto in una rissa in discoteca ad Istanbul. Il calciatore del Basaksehir non dovrà scontare nemmeno un giorno di carcere, a meno che non commetta, nei prossimi cinque, un nuovo crimine.è statoper aver rotto il naso al cantante Sahin, col quale è stato coinvolto nella lite dello scorso anno, per possesso illegale di armi e per aver sparato nell’ospedale dove è stato portato Sahin dopo la rissa. L'articolonei: l’ex ...

