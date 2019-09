NBA – Lakers | nuovi fondi in arrivo | ‘Disabled player exception’ dopo l’infortunio di

NBA – Lakers - lo strano indizio di Wade : “ho smesso - ma sono in forma. Non si può mai sapere…” : Dwyane Wade si è trasferito a Los Angeles dopo il ritiro: l’ex cestista degli Heat ha smesso con l’NBA ma è ancora in forma. Possibile aiuto per i Lakers in stagione? Dwyane Wade ha appeso la casacca al chiodo al termine della passata stagione. La guardia degli Heat ha spiegato di avere ancora qualche anno da poter offrire a buoni livelli, ma di aver preferito un ritiro dignitoso in buone condizioni fisiche. Nel suo futuro ci sarà la ...

NBA – Anthony Davis lavora per migliorare : “ho allenato il mio tiro da 3 - voglio aiutare i Lakers a vincere il titolo” : Anthony Davis pronto a migliorare il proprio tiro da 3 punti: il big man dei Lakers si è allenato tanto in estate per diventare ancora più forte e portare i giallo-viola al titolo Anthony Davis è l’uomo-copertina di NBA 2K20 e in occasione del lancio del nuovo videogioco sul basket americano ha lanciato un chiaro segnale alla lega: i Lakers lotteranno per il titolo. Il big man dei giallo-viola farà coppia con LeBron James per ...

NBA – Lonzo Ball ‘dissa’ i Lakers con una canzone rap e attacca : “si sono sbarazzati di me - se ne pentiranno” : Lonzo Ball pubblica una canzone rap con una strofa contro i Lakers: l’ex playmaker gialloviola arrabbiato per il trattamento subito nella trade che lo ha portato a New Orleans “Lo sai che mi occupo dei miei affari, ma L.A. si pentirà della decisione”, questa strofa, contenuta nella canzone Last Days di Lonzo Ball è un chiaro dissing ai Lakers. L’ex purple and gold ha criticato duramente la trade che lo ha portato a New Orleans ...

NBA – Alex Caruso versione ‘bodybuilder’ sui social - ma è photoshop : test antidoping a sorpresa per il cestista dei Lakers [FOTO] : Sui social spunta una foto di Alex Caruso versione bodybuilder, ma è un fotomontaggio: il cestista dei Lakers riceve un test antidoping a sorpresa! Nei giorni scorsi i social erano letteralmente impazziti per una foto di Alex Caruso, diventata virale in poco tempo. Il motivo? Il cestista dei Lakers sembrava aver messo su un fisico da bodybuilder. Nonostante ci voglia parecchio allenamento anche per loro, non è raro che un giocatore NBA si ...

NBA – Mandato d’arresto per DeMarcus Cousins : il giocatore dei Lakers accusato di violenza domestica : La polizia di Mobile, Alabama, ha emesso un mandto d’arresto per DeMarcus Cousins, accusato di violenza domestica dopo le minacce telefoniche rivolte alla ex fidanzata Nelle ultime ore DeMarcus Cousins è finito al centro di una clamorosa vicenda di cronaca. Il cestista dei Lakers ha minacciato di sparare un colpo in testa alla sua ex se non avesse concesso ai figli la possibilità di andare al suo matrimonio con la nuova compagna. La donna ha ...

NBA – Howard ai Lakers - Shaquille O’Neal lo accoglie alla sua maniera : “Dwight chi? Non lo conosco…” : Dwight Howard torna ai Lakers, ma Shaquille O’Neal continua a non provare molta simpatia per lui: ‘Shaq’ non ricorda nemmeno chi sia! Dopo l’infortunio dello sfortunato DeMarcus Cousin, i Los Angeles Lakers sono corsi ai ripari vagliando diversi profili per occupare lo spot di centro. La scelta è ricaduta su Dwight Howard per quello che, nonostante la forma fisica e l’hype intorno siano molto diversi, ...

NBA - i Los Angeles Lakers corrono ai ripari dopo l’infortunio di Cousins : i gialloviola valutano un clamoroso ritorno : La franchigia di Los Angeles potrebbe riportare in gialloviola Dwight Howard, che andrebbe a prendere il posto dell’infortunato DeMarcus Cousins I Los Angeles Lakers tornano sul mercato, costretti a rimpiazzare DeMarcus Cousins dopo il brutto infortunio capitatogli negli scorsi giorni. La franchigia gialloviola avrebbe individuato in Dwight Howard il giocatore ideale per sostituire ‘Boogie’, costretto a rimanere lontano ...

NBA – Infortunio DeMarcus Cousins : lesione del crociato per la stella dei Lakers : Ancora un Infortunio per DeMarcus Cousins. Il cestista dei Lakers si è procurato la lesione del crociato durante un allenamento con i suoi nuovi compagni DeMarcus Cousins è ripiombato nell’incubo. Il neo centro dei Lakers dovrà fare i conti con un brutto Infortunio nelle prossime settimane. Stando a quanto riporta l’insider NBA Shams Charania, ‘Boogie’ si sarebbe procurato la lesione del crociato. L’insider ...

NBA – Kawhi Leonard e Paul George - attacco al potere : “Lakers? Non sono importanti. Ma se vinciamo il titolo…” : Kawhi Leonard e Paul George entusiasti di giocare ai Clippers: e dalla conferenza stampa di presentazione si infiamma già la rivalità con i Lakers Grande entusiasmo in casa Los Angeles Clippers. Gli arrivi di Kawhi Leonard e Paul George hanno scaldato l’ambiente che, dopo diversi anni a buon livello ma senza mai riuscire a capitalizzare le proprie chance ai Playoff, guarda alla postseason non solo con grande fiducia, ma anche con la ...

L’NBA secondo Christian Vieri : “che coppia Harden-Westbrook! Ma il trio dei Lakers è ‘unstoppable’. E su Gallinari…” : Christian Vieri si dimostra un grande appassionato di NBA: l’ex bomber dell’Inter analizza il mercato della lega americana e punta le sue fiches sui Los Angeles Lakers Con il mercato NBA che si avvia verso le battute finali, è ora di fare un bel recap sui movimenti di mercato delle squadre e, in nostro aiuto, arriva Christian Vieri. Intervistato dalla ‘Rosea’, l’ex bomber dell’Inter si è dimostrato ...

Mercato NBA – Retroscena Kawhi Leonard : Lakers e Raptors ‘presi in giro’ dal giocatore : Lakers e Raptors si sentirebbero presi in giro da Kawhi Leonard: l’MVP delle Finals avrebbe fatto solo perdere tempo alle due franchigie, vista la volontà iniziale di puntare solo all’accordo con i Clippers Secondo quanto riporta Brian Windhorst di ESPN, Los Angeles Lakers e Toronto Raptors si sono sentite prese in giro da Kawhi Leonard. Il motivo? Il tempo perso ad aspettarlo mentre il resto dei free agent più importanti ...

Mercato NBA – Kostas Antetokounmpo ai Lakers : il terzo fratello firmato con un two way contract : Kostas Antetokounmpo è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers: il fratello minore di Giannis ha firmato un two way contract Dopo Giannis e Thanasis, anche il terzo dei fratelli Antetokounmpo ha trovato squadra. Stando a quanto riporta Shams Charania di The Athletic, Kostas Antetokounmpo, il più piccolo dei 3 fratelli, si è accordato con i Los Angeles Lakers. Il 21enne ha firmato un two way contract con la franchigia giallo-viola dopo ...

Mercato NBA – Milwaukee Bucks su J.R. Smith : i Lakers si defilano : I Milwaukee Bucks fortemente interessati a J.R. Smith, si studiano i margini per il possibile accordo: i Lakers, accostati al giocatore, si sono chiamati fuori J.R. Smith la scorsa stagione ha criticato aspramente la scelta dei Cavs di mascherare le intenzioni di tankare per poi ritrovarsi, dopo un’incredibile serie di sconfitte, ad esonerare Tyronn Lue e puntare ad una buona scelta al Draft cestinando la stagione. Critiche che gli ...

Mercato NBA – Lonzo Ball svela : “sapevo che Anthony Davis voleva i Lakers - mi aspettavo la trade” : Lonzo Ball prende con filosofia la trade che lo ha portato ai Pelicans in cambio di Anthony Davis: il playmaker ammette di essere stato consapevole di poter essere scambiato Era stato la seconda scelta al Draft 2017, il giocatore dal quale dover ricostruire il progetto Lakers, ma da qualche giorno a questa parte è stato sacrificato come asset per arrivare ad Anthony Davis. Lonzo Ball ha imparato che l’NBA è un business, tutti sono ...