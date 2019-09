Morgan | “Non faccio più niente Vivo a Chinatown | tra gli insetti”

Fonte : dilei

(Di martedì 10 settembre 2019)torna a farsi sentire e tuonare contro il sistema giudiziario. Dopo il combattuto sfratto dalla sua casa di Monza, trascorsa l’estate, il cantautore, nell’attesa di cominciare su Rai Radio2 il programma Cantautoradio, in una intervista ai Lunatici di Radio Due racconta il difficile momento che sta vivendo. Ritorna sul tema dello sfratto, da lui paragonato ad un vero e proprio stupro nei suoi confronti e confessa di vivere a Milano, a, in un tugurio tra gli insetti. Sto molto male, non sono più lo stesso. Uno non ci pensa, ma quello che mi è successo equivale a uno stupro. È identico La casa è importante, è la più importante cosa che hai. Quando non sai ripararti dal freddo vai a casa e sopravvivi. Questo vale per tutti. Per una persona come me, che fa di quello che ha attorno un oggetto d’arte, lo è ancora di più. La mia casa era un’installazione. La mia ...

