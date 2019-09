Matteo Salvini ad alzo zero contro Giuseppe Conte | Gentiloni? Solo un traditore

Matteo Salvini arriva al Senato - primo schiaffo a Conte : "Oggi parlo agli italiani non a chi mi insulta" : È il giorno di Matteo Salvini al Senato. Il leader della Lega alle 14.30 interverrà a Palazzo Madama per ribadire il no della Lega alla fiducia per il governo di Giuseppe Conte (poi toccherà al premier replicare) e fuori dall'aula, circondato dai giornalisti, il Capitano scalda l'atmosfera: "Non ris

M5S di nuovo padrone dell'agenda mediatica : e ora lo scontro con la Bestia di Matteo Salvini : I pentastellati sono riusciti, come ai tempi d'oro, a rivestire tutti i ruoli in questa crisi: la gente e il Palazzo, il presente e la visione. Adesso però bisogna capire come andrà la convivenza al governo con il Pd e la reazione della macchina leghista Nicola Zingaretti, il Pd e le spine del governo Conte-Rousseau "

Matteo Salvini - addio agli Interni? Festeggiamenti al campo rom di Milano : "Evviva - mi ubriaco" : Matteo Salvini non è più il ministro degli Interni dal 5 settembre. Come avranno preso la notizia i rom di Milano? Per scoprirlo, siamo andati nel campo rom situato a via Monte Bisbino, nella periferia nord di Milano. Tra rifiuti in decomposizione e fabbricati fatiscenti, ci siamo addentrati all’int

Alessandra Ghisleri - il sondaggio sulla fiducia in Matteo Salvini : crollo di 8 punti - ma tutto può cambiare : A Tagada, il programma di approfondimento politico in onda nel pomeriggio su La7, nel giorno della fiducia alla Camera, Alessandra Ghisleri illustra gli ultimi sondaggi sul gradimento dei principali leader politici: "Giuseppe Conte cresce nel gradimento, cala Matteo Salvini", premette tranchant la p

Matteo Salvini nomina Giuseppe Conte in piazza - la reazione della folla è feroce : Matteo Salvini, dal palco della manifestazione davanti a Montecitorio, nomina Giuseppe Conte. Immediata la reazione di sdegno della folla presente che, a suon di fischi, dimostra tutta la sua disapprovazione per il governo giallorosso. "Con Giorgia Meloni lavoreremo per allargare, includendo milioni

Matteo Salvini : “Aggrappati a poltrone per non far votare” : Matteo Salvini: “Aggrappati a poltrone per non far votare” È un fiume in piena il leader della Lega, che si è visto sfuggire sia la poltrona del ministero dell’Interno sia le elezioni anticipate. Salvini ha convocato una manifestazione nei pressi di Montecitorio per protestare contro il nuovo esecutivo. Stavolta non chiedendo con veemenza le elezioni anticipate – ipotesi ormai scartata, a meno di clamorosi ribaltoni al Senato ...

Renzi : «Bloccare i pieni poteri a Matteo Salvini un dovere civile» : «Si vota la fiducia al nuovo Governo. A chi ha dubbi ricordo l'alternativa: aumento Iva, Italia isolata in Ue, odio verbale via social e nelle piazze/spiagge, spread, opacità russe,...

Matteo Salvini - bagno di folla a Montecitorio durante la fiducia : "Poltronari - vi manderemo a casa" : Mentre il discorso di Giuseppe Conte sulla fiducia al governo giallorosso iniziava alla Camera, Matteo Salvini veniva assalito da un bagno di folla durante la manifestazione a Roma, davanti a Montecitorio, contro l'inciucio di Pd e M5s. "In diretta da Roma, le persone vere e libere di questa piazza

Giuseppe Conte - il discorso per la fiducia è un attacco a Matteo Salvini : "Useremo un lessico rispettoso" : Giuseppe Conte ha aperto il suo discorso per la fiducia alla Camera con un nuovo attacco a Matteo Salvini. Senza mai nominarlo il premier ha fatto bene capire che l'obiettivo di questo governo giallo-rosso è cancellare il leader della Lega: "Con l’intervento di oggi si apre una nuova e risolutrice s

Francesco Rutelli smonta Matteo Renzi e chi sostiene che Matteo Salvini sia un fascista : "Simon Peres anni fa mi disse 'i sondaggi sono come le previsioni del tempo, non conosco nessuno che li collezioni'. Non credo che Matteo Salvini sia fascista e ricordo che molti leghisti nei territori sono stati buoni amministratori. Prima o poi dovrà avere un approccio meno partigiano, se vuole ca

Matteo Salvini - Paolo Becchi : "O uccide il centrodestra - oppure muore lui" : Dopo la formazione del nuovo governo Conte, ciò che è accaduto questa estate - le polemiche tra gli ex alleati, lo "strappo" di Salvini - acquista una nuova luce, e consente nuove riflessioni politiche. Gli errori tattici di Salvini, che senza dubbio ci sono stati, appaiono poca cosa, rispetto ad es

Libero e Il Tempo in piazza con Giorgia Meloni e Matteo Salvini contro l'inciucio giallo-rosso : In piazza Montecitorio si scalda sulle note dell'Inno di Mameli la nutrita folla che già si è riunita sotto l'obelisco per la manifestazione indetta per le 10,30 da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia alla quale parteciperà anche Matteo Salvini con la Lega nel giorno della fiducia che la Camera vote

Immigrati - congelata la linea dura di Matteo Salvini : no ai porti chiusi - si spera nell'Europa : La linea dura di Matteo Salvini sugli Immigrati è solo un ricordo. Il caso della Ocean Viking che ha annunciato di aver "soccorso e salvato 50 persone che erano a bordo di un gommone in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia" e che si prepara a sbarcare in Italia segnerà il "battesi

Matteo Salvini - Ilvo Diamanti e la confessione sul governo nel giorno della fiducia - perché è una farsa : "La Lega, oggi, appare isolata". Questo il quadro politico delineato da Ilvo Diamanti, nel giorno della fiducia al governo giallorosso: "I sondaggi più recenti segnalano un calo significativo della Lega (2-4 punti in meno rispetto alle Europee). Ma soprattutto della popolarità personale del leader.