Firenze e Bologna studiano la candidatura per le Olimpiadi 2032! Nardella | “che

Olimpiadi 2032 - Nardella ci prova : “Candidare Firenze e Bologna”. La proposta piace in Emilia ma è irrealizzabile (non solo per i costi) : Le Olimpiadi 2032 a Firenze (e visto che ci siamo pure un po’ a Bologna, e magari nel resto delle due regioni). Più che una “pazza idea” sembra proprio una proposta strampalata, tra costi esorbitanti, impianti mancanti, ostacoli politici. Eppure qualcuno ci crede davvero: il renzianissimo sindaco Dario Nardella l’ha lanciata in un’intervista al Resto del Carlino e adesso la sua trovata rimbalza tra la Toscana e l’Emilia-Romagna riscuotendo ...