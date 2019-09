Control | disponibile un nuovo aggiornamento per la versione PS4

Control disponibile da oggi su PC - PS4 e Xbox One : Il publisher internazionale 505 Games e il celebre studio di sviluppo Remedy Entertainment, Plc. hanno annunciato oggi la disponibilità del pluripremiato videogioco Control nelle versioni fisiche e digitali per console PlayStation 4 e Xbox One e su Epic Games Store per PC. Il prezzo consigliato al pubblico è di €59,99 Ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole, Control è un videogioco in ...

