Mattino | stringere i denti contro la Juve ha peggiorato l’infortunio di Insigne

(Di lunedì 9 settembre 2019) Nonostante i 7 gol all’attivo quello che preoccupa maggiormente per le prossime due gareSampdoria e Liverpool, secondo il, è la situazione dell’attacco del Napoli. Cone Milik quasi sicuramente fuori gioco Ancelotti dovrà capire chi schierare davanti. Lozano ha sicuramente convinto il mister, ma l’impegno con la Nazionale lo riporterà a Castel Volturno solo 36 ore prima della partita. Continua intanto l’attesa per capire l’evolversi dell’infortunio di Lorenzo. Nonostante gli sforzi del capitano, appare abbastanza certo che non ci potrà esserela Sampdoria sabato sera. Resta da capire se si riuscirà a farlo recuperare in tempo per la partita di Championsil Liverpool. Il primo tempolaha fortemente condizionato la situazione di Lorenzo che non ha voluto lasciare il campo fino al 45′ ...

