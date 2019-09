Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) Gianlucaprotagonista della vittoria dell’Italia20 in casa dellanel Torneo 8 Nazioni. Per gli azzurri di Franceschini è la seconda vittoria in due partite (la prima contro la Polonia) ed è in testa alla classifica con la Germania. Protagonista del match è stato l’azzurro Gianlucache ha portato l’Italia in vantaggio al 76esimo. A cinque minuti dal termine il raddoppio di Marco Olivieri che gioca nella Juventus23. L'articolo L’Italia20la2-0, in golilNapolista.

napolista : L’Italia Under 20 batte la Repubblica Ceca 2-0, in gol Gaetano Seconda vittoria della Nazionale dopo quella sulla… - CalcioNapoli24 : - zazoomnews : Volley femminile Mondiali Under 18: l’Italia batte il Messico e vince il girone ora ottavi contro il Porto Rico -… -