A Conte chiediamo lealtà e saremo leali | dice Zingaretti

Fonte : agi

(Di domenica 8 settembre 2019) "È stato un agosto difficile. Abbiamo lavorato per amore dell'Italia". Così Nicolaha aperto il suo discorso durante l'evento conclusivo della Festa nazionale dell'Unità di Ravenna, scusandosi con i militanti per non aver partecipato alle varie Feste sul territorio. "Noi abbiamo rispetto per la democrazia, è una ricchezza unica che possediamo". I prossimi passi politici La settimana si aprirà con la fiducia al governo giallorosso guidato da Giuseppeche per il segretario dem rappresenta un punto di svolta: "Adesso in Italia si cambia tutto. Dietro di noi c'è una stagione che abbiamo pagato carissima, in particolare per l'economia. Domani in Parlamento si volta pagina, finisce l'era del populismo, chiudiamo la stagione dell'odio e apriamo quella della politica della speranza". Poi l'affondo contro l'opposizione: "Lo dico alla destra, nessuno faccia il furbo, ...

