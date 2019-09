Ritrovato il cadavere di Elisa Pomarelli | in un fossato a Sariano

Scomparsi a Piacenza - Ritrovato in un fossato il cadavere di Elisa. Catturato Massimo Sebastiani : Coppia scomparsa a Piacenza: è stato ritrovato dai carabinieri il corpo di Elisa Pomarelli. I militari dell'Arma sono stati guidati sul luogo dove era stato occultato e sepolto il corpo...

Ritrovato il cadavere di Elisa Pomarelli<br> in una casa isolata a Sariano : Poche ore dopo la notizia della cattura di Massimo Sebastiani è arrivata quella del ritrovamento del corpo senza vita di Elisa Pomarelli. Purtroppo tutte le speranze di trovarla ancora viva si sono spente quando i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere in un bosco a Sariano.I militari sarebbero stati guidati proprio da Sebastiani i una casa isolata di Costa di Sariano, nel comune i Gropparello, in provincia di Piacenza. Le ricerche dei due ...

Scomparsi a Piacenza - Ritrovato in un campo il cadavere di Elisa. Catturato Massimo Sebastiani : Coppia scomparsa a Piacenza: è stato ritrovato dai carabinieri il corpo di Elisa Pomarelli. I militari dell'Arma sono stati guidati sul luogo dove era stato occultato e sepolto il corpo...

Scomparsi a Piacenza - Ritrovato il cadavere di Elisa : catturato Massimo Sebastiani : +++Coppia scomparsa a Piacenza: è stato ritrovato il cadavere di Elisa+++ Massimo Sebastiani è stato rintracciato. L'uomo di Piacenza è scomparso lo scorso 25 agosto...

Palermo - Ritrovato in fondo al mare cadavere di Giuseppe Migliore - il sub scomparso : Il corpo del sub è stato trovato dopo due giorni di ricerche incessanti da parte dei vigili del fuoco e degli uomini della Capitaneria di Porto. Da accertare le cause del decesso.Continua a leggere

Il cadavere di una 20enne è stato Ritrovato in un campo nel Varesotto : Il cadavere di una ragazza di quasi 20 anni e' stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri in un campo da foraggio a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Lo ha scoperto mentre falciava l'erba il proprietario del terreno, situato vicino al confine con il comune di Magnago. Il cadavere era in uno stato avanzato di decomposizione, e per questo motivo i primi accertamenti svolti dal medico legale non sono riusciti a stabilire la causa della morte. ...

Giallo a Siracusa - cadavere Ritrovato in un sacco : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - Il cadavere di un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato ritrovato dai carabinieri tra Lentini e Carlentini, nel Siracusano. Il corpo era avvolto all'interno di un sacco, un body bag. Da un primo esame medico sembra che la morte dell'uomo risalga ad almen