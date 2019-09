«Quel calcio in pancia a mio figlio di tre anni che non lo fa dormire»

Calciomercato Fiorentina – Ribery e Quel messaggio social che fa sognare i viola : la risposta a Toni è misteriosa [FOTO] : Ribery sempre più vicino alla Fiorentina: il 36enne francese stuzzica i fan con un post social Da tempo si parla ormai del possibile approdo in Italia di Franck Ribery: il calciatore francese potrebbe diventare un giocatore della Fiorentina, che è ad un passo dal colpaccio. Il club viola deve fare i conti con la concorrenza, ma Ribery sembra particolarmente affascinati dall’Italia, che piace molto anche alla moglie. Intanto, sui ...

Consigli Fantacalcio : tra i portieri meglio Quelli delle big come Handanovic e Donnarumma : Il 24 agosto si avvicina sempre di più. Quella sarà la data di inizio della prossima serie A e dunque, per molti italiani, anche l'inizio di una nuova stagione del Fantacalcio. C'è chi ha fatto o farà l'asta in questo mese di agosto e c'è anche chi la farà invece a settembre, quando finalmente sarà ferma la giostra del calciomercato. La scelta dei portieri rimane una di quelle più delicate, perché è pur vero che bisogna sempre tener presente il ...

CorSport : Elmas - testa alta e calcio verticale - Quello che piace ad Ancelotti : Non ha ancora vent’anni (li compirà il prossimo 24 settembre) ma Eljif Elmas ha già sorpreso per intraprendenza, intelligenza tattica e qualità. E soprattutto per l’idea di calcio verticale che è alla base delle idee di Carlo Ancelotti. Il tecnico, del resto, lo ha voluto fortemente, scrive il Corriere dello Sport. Pensa che possa diventare anche più forte di Barella e ha spinto il club partenopeo affinché lo portasse in squadra. Non è stato ...

Calciomercato Milan - filtra ottimismo per Correa : c’è l’accordo col calciatore - manca Quello con l’Atletico : Calciomercato Milan, Angel Correa si riavvicina ai rossoneri dopo la frenata della scorsa settimana. filtra ottimismo dopo l’incontro di oggi pomeriggio a Casa Milan tra l’agente dell’attaccante Agustin Jimenez e il duo Boban-Massara. C’è l’accordo con il calciatore, che ha dato il suo consenso a vestire il rossonero, manca quello con l’Atletico Madrid: ballano diversi milioni sui bonus, tra i 45 ...

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : “Dybala chiede allo United stipendio più alto di Quello di Pogba” : Calciomercato Juventus, la situazione più calda al momento è quella che riguarda il possibile scambio Dybala-Lukaku. Tutto dipende – lo si è capito – dalla volontà dell’argentino, che rispetto a qualche giorno fa ha quantomeno aperto alla possibilità di discutere con il Manchester United, seppur voglia capire le intenzioni di Sarri e di un eventuale ruolo della Joya nella nuova Juve. Nel frattempo, dall’Inghilterra ...

Calciomercato - la volontà di Dybala sarebbe Quella di restare alla Juventus : Queste settimane il Calciomercato potrebbe accendersi anche perché la sessione estiva di trasferimenti è ancora molto lunga, e le sorprese potrebbero non mancare. Infatti, le società sono ancora al lavoro e in particolare la Juventus potrebbe regalare a Maurizio Sarri un nuovo attaccante. Il club bianconero avrebbe scelto di cedere Gonzalo Higuain e Moise Kean perciò qualcuno dovrà necessariamente arrivare. I nomi che interesserebbero alla Juve ...

Calciomercato Napoli - Icardi vede azzurro : contatto in settimana con Ancelotti. E Quell’indizio social… : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha rinforzato tutti i reparti. Difesa al completo con l’inserimento di Manolas e Di Lorenzo, centrocampo ok con l’imminente arrivo di Elmas. Serve il colpo in attacco per diventare ancora più competitivi ed avvicinare la Juventus. E si prova lo scippo proprio ai bianconeri. Il nome caldo è quello di Mauro Icardi. I primi approcci con l’attaccante argentino ci sono già stati. Icardi ...

Calcio – Clamorosa gaffe in Turchia : il Menemenspor presenta il nuovo acquisto Jallow - ma è Quello sbagliato : Clamoroso in Turchia: il Menemenspor ingaggia il Jallow sbagliato, i dettagli Davvero incredibile quanto accaduto in Turchia: il Calciomercato regala sempre dei clamorosi colpi di scena ed il Menemenspor lo sa bene! La squadra turca, neopromossa in TFF 1.Lig, seconda divisione della Turchia, ha acquistato Jallow, ma solo dopo le visite mediche e le foto di rito si è accorta di un clamoroso errore: il Menemenspor era infatti convinto di ...

Calcio - l’Atalanta a San Siro non piace agli ultras. Quelli dell’Inter minacciano : “In presidio se infesteranno il nostro stadio” : “Ci ritroveremo al Baretto in tutte le occasioni in cui l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions“. Firmato: gli ultras dell’Inter. Eppure l’idea aveva suscitato l’entusiasmo del mondo sportivo – e non solo – italiano. Lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, la “Scala del Calcio“, a disposizione della ...