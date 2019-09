James Middleton e la passione per i cani | sul red carpet sfila con la cocker Ella

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Marina Lanzone Il fratello minore di Kate e Pippa ha una grandeper i: ha 5 amici a quattro zampe. Proprio loro lo hanno aiutato a guarire dalla depressione “Trovo più facile, a volte, parlare con ipiuttosto che con gli umani”, a parlare è, il fratello minore di Kate e Pippa. Il 31enne ha ben cinque, gestisce un allevamento ed è ambasciatore di Pets As Therapy, l’organizzazione benefica britannica che fornisce visite terapeutiche di animali domestici a case di cura, ospedali e scuole. Con i suoi amici a quattro zampe ha un rapporto magico, anche perché gli è debitore, come spiega Vanity fair. Solo grazie a loro è riuscito a superare uno dei momenti più bui dsua vita. “So di essere un privilegiato e di vivere una vita agiata, ma questo non mi ha reso immune dalla depressione. È difficile descrivere qucondizione. Non è solo ...

