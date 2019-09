Reddito di cittadinanza e Quota 100 restano | Fraccaro “non si toccano”

"Reddito di Cittadinanza e quota 100 non si toccano" - garantisce Fraccaro : “La legge di Bilancio sarà il nostro banco di prova, servirà un confronto franco con l'Ue». Sarà questa la priorità e anche il punto di tenuta del governo Conte bis o Conte 2 che dir si voglia. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, assurto ora al ruolo che è stato - nel precedente esecutivo – del leghista Giancarlo Giorgetti, di sottosegretario alla Presidenza del ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - il M5s presenta il conto al Pd : Le due misure bandiera del governo giallo-verde sono intoccabili. Al neo-ministro Gualtieri il difficile compito di tappare...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - il nuovo governo vuole confermarle : “Non si toccano” : Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano, garantisce il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. E, in effetti, il sussidio voluto dal M5s non sembra correre rischi, mentre qualche modifica più importante potrebbe invece essere pensata per l'anticipo pensionistico.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza Fase 2 : convocazioni settembre - patto e offerte di lavoro : Partita la Fase 2 del Reddito di cittadinanza. Sono scattate infatti, da lunedì 2 settembre, le prime convocazioni di coloro che beneficiano del sussidio e dovranno ora iniziare un percorso di riqualificazione professionale finalizzato all’ottenimento di un impiego. Finora sono 704.595 coloro che hanno sottoscritto il patto per il lavoro e hanno ricevuto la chiamata da parte dei Centri per l’impiego, la maggior parte di questi residenti al ...

Flat tax - Reddito di cittadinanza e aumento Iva - cosa cambia col Conte Bis : Flat tax, Reddito di cittadinanza e aumento Iva, cosa cambia col Conte Bis Flat tax, Reddito di cittadinanza e aumento Iva? La linea del nuovo governo sarà ispirata ai 26 punti del programma fissati e condivisi tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Gli stessi sono stati resi pubblici tramite ilblogdellestelle.it nel giorno della votazione da parte delle base dei 5 Stelle, tramite la piattaforma Rousseau, ...

Reddito di cittadinanza - "così non va" : chi (e perché) ha chiesto una verifica : Maurizio Landini, segretario Cgil, non fa sconti al nuovo governo: chiede una verifica sul Reddito di cittadinanza "perché...

Chi è Nunzia Catalfo - ministra del Lavoro e 'madrina' del Reddito di cittadinanza : La Cinquestelle Nunzia Catalfo è la nuova ministra del Lavoro, nonché prima firmataria della proposta di legge sul reddito di cittadinanza nel 2013 e sul salario minimo nella scorsa legislatura. Nata a Catania nel 1967, da sempre è stata attenta ai temi sociali. Orientatore e selezionatore del personale, per quasi 30 anni si è occupata di formazione, dispersione scolastica e aiuto all'inserimento in collaborazione con i centri per ...

Reddito di cittadinanza - via ai controlli a 360 gradi : chi finisce nel mirino della Finanza : Guerra aperta ai furbetti del Reddito di cittadinanza, con una strategia per il contrasto a tutto campo contro gli abusi...

Reddito DI CITTADINANZA/ La fase 2 mette alla prova navigator e governo giallo-rosso : Da lunedì i 704mila beneficiari della misura contro la povertà possono essere contattati per iniziare il percorso finalizzato al reinserimento lavorativo

Rasizza (Assosomm) : "Su Reddito cittadinanza troppe incertezze - coinvolgere agenzie lavoro" : Roma, 3 set. (Labitalia) - "La conferma delle prevedibili incertezze che stanno accompagnando l’[...]

Reddito di cittadinanza - guerra ai furbetti : nel mirino della Finanza i lavoratori in nero : Reddito di cittadinanza, stretta anti furbetti. La strategia per il contrasto a tutto campo contro gli abusi è stata messa a punto dal Comando generale della Guardia di Finanza in una...

Rossano - perse il lavoro e ora vive in un gazebo col Reddito cittadinanza : Un gazebo di plastica in un parchetto di Padova. È la "casa" di Rossano, 47enne, che ormai da un mese e mezzo è costretto a vivere per strada, con il reddito di cittadinanza. "Lavoravo come falegname per una ditta di Padova che ha dovuto chiudere nel 2009 a causa della crisi- ha raccontato al Corriere della Sera- Ho sempre lavorato dopo aver preso la quinta elementare, ho sempre cercato di aiutare la mia famiglia". Quando il padre e il fratello ...

