Formula 1 | la sorprendente ammissione di Alonso | “potrei tornare nel 2021 | tante scuderie

Formula 1 – Hamilton spaventa i tifosi Ferrari : “il piccolo distacco è sorprendente!” : Lewis Hamilton positivo e ottimista ma con i piedi per terra: le parole del britannico della Mercedes dopo la prima giornata di prove libere a Monza Secondo posto per Hamilton oggi nelle Fp2 del Gp d’Italia: il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi tra le Ferrari di Leclerc, pilota più veloce della prima giornata in pista a Monza, e Vettel, dimostrando di poter dare filo da torcere al team del Cavallino. “Il piccolo ...

Formula 1 – Francesco Mandelli incontra Leclerc - il commento social del ferrarista è sorprendente [FOTO] : Francesco Mandelli incontra Leclerc in occasione del Gp d’Italia: sui social il simpatico commento del monegasco della Ferrari Motori accesi a Monza: i piloti della Formula 1 sono attualmente in pista, per la prima sessione, bagnata, di prove libere. I campioni stanno prendendo confidenza col circuito brianzolo in vista della gara di domenica e delle qualifiche di domani. Tantissimi i tifosi che a Monza sostengono i loro idoli sin ...

Formula 1 - la sorprendente rivelazione di Pastor Maldonado : “sono stato vicinissimo a firmare per la Ferrari” : Il pilota venezuelano ha rivelato il clamoroso retroscena nel corso di un’intervista, sottolineando come i fatti risalgano al 2014 Non guida più una monoposto di Formula 1 da ormai quattro anni, ma Pastor Maldonado sa come far parlare di sè. Intervistato al sito ufficiale della Formula 1 per la rubrica Beyond The Grid, il pilota venezuelano ha rivelato di essere stato vicinissimo a firmare per la Ferrari nel 2014, prima che il team ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Gasly : “vi svelo come mi hanno retrocesso in Toro Rosso” : Il pilota francese ha svelato le modalità con cui Helmut Marko gli ha comunicato l’avvicendamento con Alexander Albon La stagione di Pierre Gasly è cambiata nel corso della pausa estiva, il pilota francese infatti è stato retrocesso in Toro Rosso, lasciando il proprio sedile in Red Bull ad Alexander Albon. photo4/Lapresse Una scelta comunicatagli da Helmut Marko in maniera un po’ cruda, come sottolineato dallo stesso driver ...

Formula 1 - sorprendente retroscena in casa Red Bull : il sedile di Gasly offerto a… Fernando Alonso : Secondo la stampa spagnola, Horner e Marko avrebbero offerto il sedile di Gasly ad Alonso, ricevendo però un cortese rifiuto Non ha atteso la fine della stagione la Red Bull per cambiare la propria line-up, il team di Milton Keynes infatti ha deciso di promuovere Alexander Albon come nuovo compagno di Max Verstappen, retrocedendo invece Pierre Gasly in Toro Rosso al fianco di Daniil Kvyat. LaPresse/Photo4 Una decisione maturata nella pausa ...

Formula 1 - la Ferrari non impara dai suoi errori : il sorprendente retroscena che fa infuriare i tifosi : Il guaio all’intercooler che ha fermato Vettel nelle qualifiche del Gp di Germania si era già manifestato in Francia, condizionando anche quella sessione di qualifiche Il secondo posto ottenuto da Vettel in Germania, al termine di una furiosa rimonta dall’ultima posizione, ha un po’ cancellato il disastro delle qualifiche. Lapresse Il doppio problema occorso prima al tedesco e poi a Leclerc ha condizionato l’intero ...