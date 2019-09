“Così la prescrizione non va” | ci dice il capogruppo Pd in commissione Giustizia

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 6 settembre 2019) Roma. “Il primo passo da compiere per il nuovo governo è rinviare l’entrata in vigore della riforma della, perché non possiamo lavorare con questa spada di Damocle sulla testa. Dopodiché occorre affrontare in maniera organica la riforma del processo penale e, in seguito a questa discuss

