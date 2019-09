CorSport | a metà della prossima settimana Insigne saprà se giocherà contro la Samp

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2019) Lorenzoè ancora alle prese con l’infortunio muscolare che lo ha colpito nel riscaldamento pre Juve-Napoli. Un problema al flessorecoscia destra che è in via di risoluzione, ma per il quale ancora non si sa se ci sarà soluzione primapartita di sabato prossimola. Per avere certezza che possa scendere in campo, occorrerà aspettare la, quando si entrerà nel vivo degli allenamenti, scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli si è infatti allenato ieri mattina e continuerà oggi, poi ci sarà il weekend libero in attesa di trovarsi tutti a Castel Volturno lunedì e ricominciare a pieno ritmo la preparazione. L'articolo: aselailNapolista.

