Uscita Overwatch su Switch ha una data | i motivi per cui vale la pena non perderlo

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) L'arrivo dianche su Nintendoera palesemente nell'aria, visti i numerosi rumor che si sono susseguiti in giro per la rete da diversi mesi. Certo, in assenza di una comunicazione ufficiale da parte degli addetti ai lavori si restava pur sempre nel campo delle mere speculazioni, ma la Nintendo Direct di questa notte ha fugato ogni tipologia di dubbio:è pronto a sbarcare anche sulla piccola console ibrida del colosso di Kyoto. Non bisognerà pazientare poi molto per poter mettere le mani su questa nuova versione del titolo, che arriverà sugli scaffali a partire dal prossimo 15 ottobre. Ma quali sono iper cuilanon? Innanzitutto l'edizione che arriverà su Nintendosarà laLegendary Edition, un'edizione che raccoglie al suo interno, oltre ai contenuti del gioco base rilasciato ormai oltre tre anni fa, ben ...

GamespeedItalia : #Overwatch: annunciata la data di uscita per #Nintendo #Switch - #NintendoSwitch - - Eurogamer_it : Ecco la data di uscita di #Overwatch per Nintendo Switch. - Multiplayerit : Overwatch annunciato per Nintendo Switch con data di uscita ufficiale -