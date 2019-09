Grande Fratello | Simone Coccia e la Bramieri hanno un flirt? Parla lei

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 5 settembre 2019) Luciasmentiscecondel GF: la confessione In queste ultime settimane si è scatenato un incredibile polverone mediatico su due ex concorrenti dele Lucia. Difatti i due sono stati sorpresi insieme ad un festa a Varese. E da quel momento è circolato il gossip che tra i due fosse nato qualcosa. Ma sarà vero? A questa domanda ha risposto proprio Luciain un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Intervista in cui ha smentito totalmente questo pettegolezzo: “Non c’è stato nessun tradimento! Ci siamo visti durante una cena in un locale di Varese, abbiamo cenato insieme ad altri amici e non potevamo nemmeno avere l’opportunità di appartarci….Siamo solo amici…La Pezzopane può dormire sogni tranquilli…” Una dichiarazione che non ha lasciato molti dubbi:...

paoloroversi : 'La clinica killer dove le ossessioni diventano orrore, fra Grande Fratello e Saw' In libreria #Addicted per… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #28agosto 1749; nasce l'illustre Fratello Wolfgang Von #Goethe, grande letterato, scrittore, poeta e d… - nomenetcognomen : @hemsyrus Il paragone con il grande fratello ha senso ma Marina non me la dovete toccare che divento una serpe -