Governo Conte bis | Monti | ' Gualtieri? Primo requisito è capacità di scontentare la gente'

Il Governo Conte bis ha giurato al Quirinale : Il Governo Conte bis ha giurato al Quirinale. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi

Poche donne nel Conte 2? Facciamo un Governo ‘di lei’ e mandiamo un’italiana in Ue : Ci sono certezze nella vita: una è che al ristorante chi sta servendo a tavola, se ci sono uomini e donne, chieda ad un uomo di assaggiare il vino; la seconda è che, fatto un nuovo governo, se sei una femminista, ti chiedano che ne pensi della percentuale di donne ai ministeri. Attenzione: non ti chiedono che ne pensi della percentuale di uomini, né della loro eventuale competenza per svolgere i compiti istituzionali. Del resto è ovvio, e ...

Governo - Conte bis ha giurato. Gentiloni commissario Ue : «Onorato di contribuire» : Governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Governo Conte 2 : Salvini voleva pieni poteri - ora gli resta il Maalox : Dopo l’esito della votazione di Rousseau, la prima immagine che mi è venuta in mente è stata la faccia di Matteo Salvini. Salvini che con le cuffie in testa da dj e il mojito in mano lanciava dal Papeete beach minacce puerili e triviali. Un’immagine raccapricciante. Persino peggiore di quella di Berlusconi allorquando si recava all’estero a rappresentare l’Italia. Per tutta l’estate si è comportato da saltimbanco tenendo in ostaggio un intero ...

Governo : Franceschini - ‘con Conte e Di Maio condiviso volontà di fare sintesi’ : Roma, 5 set. (AdnKronos) – “Abbiamo condiviso, con il presidente Conte e con Di Maio, che un Governo di coalizione deve fare sintesi sugli argomenti e non perdersi in scontri”. Lo ha detto Dario Franceschini al termine del primo Cdm del Conte 2. Gli scontri, ha aggiunto, “possono sempre capitare ma è lo spirito che conta che è quello di cercare pazientemente una sintesi”. L'articolo Governo: Franceschini, ...

Ue - il Governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Chi è Dario Franceschini - nuovo ministro beni culturali del Governo Conte : Chi è Dario Franceschini, nuovo ministro beni culturali del governo Conte Dario Franceschini è il nuovo ministro dei beni culturali e del Turismo e ricoprirà anche l’incarico di capodelegazione dei ministri del Partito Democratico, un ruolo “di premio” per aver intavolato e raggiunto l’accordo per il nuovo esecutivo con i pentastellati. Per Franceschini, nome notissimo della politica, il Ministero dei beni culturali non è certo una novità, ...

Jean Claude Juncker benedice il Governo Conte : "Immigrazione ed economia le nostre sfide comuni" : Jean Claude Juncker benedice il governo Conte. Il presidente della Commissione europea ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte inviandogli i suoi "più calorosi auguri" per la formazione del nuovo governo. "Sono convinto che l'Italia sarà in grado di svolgere un ruolo importante nell'affront