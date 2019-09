Ecco le più antiche tracce lasciate da un animale mai scoperte | hanno 550 milioni di anni

Il più grande ribaltone di sempre. In Europa non era mai capitato in passato. Ecco cosa sta succedendo : Alcune recenti indiscrezioni diffuse in queste ore da Dagospia aprono le porte al più grande ribaltone europeo che si sia mai visto. Se nella precedente esperienza di governo ci siamo abituati alle continue bacchettate europee sull’eccessivo debito, pare che la ‘cattedra’ degli affari economici in Europa passerà ad un italiano. Di chi parliamo? Il candidato sostituito pare essere Paolo Gentiloni, un nome forte e influente che ...

Mondiali Basket 2019 – Italia - l’analisi di Gallinari : “Serbia fortissima - Ecco cosa ci ha fatto più male” : Danilo Gallinari ha commentato la sconfitta dell’Italia contro la Serbia nella terza partita dei Mondiali di Basket 2019: il cestista azzurro ha sottolineato la forza dei lunghi della formazione est europea Dopo le due vittorie contro Filippine e Angola, l’Italia è stata sconfitta nella terza partita del girone, il primo match di alto livello dei Mondiali di Basket 2019 degli azzurri. La Serbia, vincitrice 77-92, è una delle ...

La parola Ok è la più usata del mondo - Ecco la sua misteriosa origine : Sarà perché è incredibilmente breve, sarà per il suo suono amichevole e diretto, sarà perché è comprensibile in ogni parte del mondo. Fatto sta che la parola «Ok» ha conquistato ufficialmente il titolo di vocabolo più pronunciato dell'intero pianeta, ripetuto ancora e ancora pressoché ovunque, miliardi e miliardi di volte ogni giorno, senza alcun pericolo di fraintendimento. Un record davvero notevole per questa espressione, nata – come il ...

Il caffè rende più vigili e aiuta la concentrazione. Ecco perché : Un ottimo lavoro di squadra? Inizia con un buon caffè per tutti. Questa bevanda sembra far funzionare la sua 'magia' in team rendendoci più vigili, quindi aiutandoci nella concentrazione. Lo rileva uno studio dell'Università della California a Davis e della Ohio State University, pubblicato sulla rivista Journal of Psychopharmacology. In una serie di due esperimenti, svolti su un campione di 72 studenti universitari, i ricercatori hanno scoperto ...

Il caffè rende più vigili e aiuta nella concentrazione. Ecco perché : Un ottimo lavoro di squadra? Inizia con un buon caffè per tutti. Questa bevanda sembra far funzionare la sua 'magia' in team rendendoci più vigili, quindi aiutandoci nella concentrazione. Lo rileva uno studio dell'Università della California a Davis e della Ohio State University, pubblicato sulla rivista Journal of Psychopharmacology. In una serie di due esperimenti, svolti su un campione di 72 studenti universitari, i ricercatori hanno scoperto ...

Governo Conte 2 : Ecco tutti i ministri foto dopo fotoDi Maio è il più giovane - l'età media è di 47 anni : Ventuno i membri del Conte 2: tra loro dieci sono pentastellati, nove dem, uno arriva da Leu. Uno solo è tecnico. Sette le donne

Quando nasce un amore. Ecco le coppie più belle di Venezia 2019 - : Fonte foto: Agenzie (Getty e LaPresse)Quando nasce un amore. Ecco le coppie più belle di Venezia 2019 1Sezione: Spettacoli Marina Lanzone Quest’anno il 76esimo Festival del cinema ha ospitato coppie di innamorati, ma anche di ex. Perché si sa, "l’amore è eterno finché dura" e Venezia non fa distinzione Tra le coppie di fidanzatini approdate al Lido troviamo: 1) Lily-Rose Depp eTimothée Chalamet. I due giovanissimi ...

Non riesci ad alzarti la mattina? Ecco le sveglie più efficaci e divertenti : Alzarsi è sempre più difficile? Non riesci ad abbandonare il letto nonostante i mille impegni? Ecco le migliori sveglie...

Tante offerte di Tre da oggi costeranno fino a 2 euro in più : Ecco le nuove rimodulazioni : Parte oggi la nuova ondata di rimodulazioni legata ad alcune offerte All-In, che subiranno un aumento compreso tra 1,49 e 2 euro al mese. L'articolo Tante offerte di Tre da oggi costeranno fino a 2 euro in più: ecco le nuove rimodulazioni proviene da TuttoAndroid.

Roberto Maroni - fonti riservate : "Ecco chi ha detto a Salvini di aprire la crisi". Lo sbaglio più grande : "Salvini non ne aveva sbagliata una. Aprendo la crisi ha fatto una mossa che reputava giusta, certo un po' azzardata visto che non decide lui se sciogliere le Camere. Ma evidentemente aveva avuto garanzie, voci dicono che avesse sentito Zingaretti e forse anche Renzi e volessero andare al voto: il s

Gli smartphone più aggiornati? Ecco la classifica - con Nokia al comando : Secondo una ricerca di Counterpoint è Nokia la compagnia che aggiorna il maggior numero di smartphone alla versione più recente di Android. L'articolo Gli smartphone più aggiornati? Ecco la classifica, con Nokia al comando proviene da TuttoAndroid.

Kate Middleton : «Baby George è più amato dei suoi fratelli. Ecco da chi...». L'indiscrezione inaspettata : «Baby George è il preferito rispetto ai suoi fratelli Charlotte e Louis. Ecco da chi». È questa L'indiscrezione che sta girando sui tabloid inglesi. Il piccolo...

Ecco alcuni consigli per realizzare video più belli con Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ : Samsung si è rivolta al duo di creator Mango Street per mettere in risalto le capacità in fatto di video dei suoi nuovi Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. L'articolo Ecco alcuni consigli per realizzare video più belli con Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ proviene da TuttoAndroid.

«Baby George è più amato dei suoi fratelli. Ecco da chi...». L'indiscrezione inaspettata : «Baby George è il preferito rispetto ai suoi fratelli Charlotte e Louis. Ecco da chi». È questa L'indiscrezione che sta girando sui tabloid inglesi. Il piccolo...