Conte 2 | Feltri attacca governo e Di Maio E su Salvini | “Vittima dell’ora del coglione”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) “Questoè raccapricciante“. Sono le parole pronunciate a “L’Aria che Tira”, su La7, dal direttore editoriale di Libero, Vittorio, che, nel prendere in giro il neo-ministro degli Esteri Luigi Di, inciampa in un errore, già commesso su Twitter, circa l’inesistenza del congiuntivo nella lingua inglese. In realtà, nella lingua inglese il congiuntivo è reso tramite il “subjunctive”. “Ci divertiremo – afferma il giornalista – perché la storia di Diè esaltante. Piuttosto che agli Esteri l’avrei mandato all’estero, così ce lo toglievamo dalle scatole. Il vantaggio è che alla Farnesina si parla inglese, che non ha i congiuntivi, e lui almeno non avrà più il disturbo di doversi inventare i congiuntivi”.non risparmia bordate neppure all’ex ministro dell’Interno, Matteo ...

giornalettismo : #Feltri scrive: 'Limitiamoci a vomitare per qualche tempo. Lasciamo a #Conte il suo zoo di terroni ostili al Nord c… - La7tv : #lariachetira La previsione del Direttore di Libero Vittorio Feltri sulla durata del governo Conte bis - sarapasqui2 : RT @Jack6226453835: ?? Fate Voi, io non ho parole!!! ?????? Feltri dice che il governo Conte è «uno zoo di terroni ostili al Nord» https://t… -