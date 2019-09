Vino | Coldiretti | la vendemmia DOC spinge il record storico di export

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) A sostenere lain piano svolgimento è ildelle esportazioni diMade in Italy che fanno registrare un aumento del 5,4% rispetto allo scorso anno quando avevano raggiunto su base annuale 6,2 miliardi di euro, la prima voce dell’agroalimentare nazionale. E’ quanto emerge da una analisi dellasu dati Istat relativi ai primi cinque mesi del 2019 in occasione della presentazione delle previsionili 2019 di Ismea, Assoenologi e Unione italiana vini che hanno rivisto le stime di inizio agosto all’avvio della raccolta delle uve. Si stima – sottolinea la– una produzione di 46 milioni di ettolitri di, il 16% in meno dell`anno scorso con l’Italia che è il primo produttore mondiale davanti alla Francia che si ferma a 43,9 milioni di ettolitri e la Spagna a 40 milioni secondo i Ministeri agricoli dei due Paesi. A livello ...

