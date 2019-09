Salvini | I 5 Stelle ora sono più casta della casta

Salvini : "Nuovo governo un monocolore PD. Porte della Lega aperte ai 5 Stelle delusi" : Matteo Salvini questa sera era alla Berghem Fest, la festa della Lega di Bergamo e ha parlato, ovviamente, del prossimo governo che dovrebbe nascere. Secondo lui sarà un monocolore PD, perché Giuseppe Conte, il vero artefice di tutto, è più vicino ai dem che ai pentastellati, che dunque sono destinati a fare da tappezzeria. Salvini ha detto:"La novità di oggi è che abbiamo scoperto che stanno costruendo un monocolore Pd al governo, dove i ...

Massimo Cacciari : "Il patto Pd-Movimento 5 stelle rischia di giovare a Matteo Salvini" : "Occorre conquistare gli italiani altrimenti Matteo Salvini e tutto il centrodestra avranno davanti una prateria. La loro propaganda sarà martellante. E c’è alle porte la sfida più importante: le Regionali in Toscana e in Emilia-Romagna. Se Salvini vincesse in Emilia-Romagna, il giorno dopo il Pd si

Mentre quelli trattano - Salvini continua a fare il bullo coi deboli. E i 5 Stelle sono complici : Toninelli e Tra controfirmano l'ordine di Salvini di tenere lontano dalle acque territoriali italiane. Come giustamente twitta il dem Pierfrancesco Majorino: «Ma i ministri #5Stelle che ostacolano le #ong e i soccorsi son quelli per cui e con cui dobbiamo fare l'accordo di governo? O fan così finchè stanno con #Salvini e poi cambiano musica? E #Conte?».continua a leggere

Governo Pd-Cinquestelle - il totonomi di La7 : Di Maio fuori - Minniti al posto di Salvini : La trattativa tra M5S e Pd, finalizzata alla formazione di un nuovo Governo, ha subito un brusco rallentamento durante la mattinata di martedì 27 agosto. Il previsto incontro tra le due parti in causa, già fissato per le ore 11:00, è stato annullato e rinviato a data da destinarsi. A prendere l’iniziativa sono stati i pentastellati, stufi dei tentennamenti dei Dem sul nome di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Inutile discutere se il Pd non si ...

Conte bis - Salvini all’attacco : “I 5 Stelle pronti a governare con quelli di Bibbiano” : Il segretario della Lega Matteo Salvini va all'attacco e mentre Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si accingono a definire gli ultimi dettagli per la formazione di un nuovo governo dichiara: "Siamo pronti alle elezioni. Possono scappare dal voto per un mese o per un anno ma non all’infinito”.Continua a leggere

Augusto Minzolini : "Matteo Salvini pronto a tutto - anche a umiliarsi davanti ai 5 Stelle. E come a poker..." : Tra i leghisti sembra di stare su un'altalena, si passa dal coraggio alla disperazione nella consapevolezza che in questo momento Matteo Salvini si gioca il futuro. Per questo il leader e la Lega "sono pronti a tutto", scrive Augusto Minzolini su Il Giornale, "anche a umiliarsi davanti ai 5 Stelle.

Maria Elena Boschi spudorata : "5 Stelle incompetenti e incapaci ma ci servono per liberarci di Matteo Salvini" : Allearsi con gli «incompetenti» e gli «incapaci» pur di evitare un governo presieduto da Matteo Salvini. Non ha usato la diplomazia Maria Elena Boschi nel presentare le ragioni di una possibile alleanza giallo-rossa. Non curandosi di urtare la suscettibilità dei nuovi potenziali alleati, l'ex minist

Pd - Renzi accusa Gentiloni : «Ha provato a far saltare l’intesa con i 5 stelle»|Salvini : nessuno lasci Italia ai dem : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni»

Matteo Salvini - la richiesta dei Cinque Stelle : "Si dimetta e basta o ha paura della poltrona?" : Il Movimento 5 Stelle torna alla ribalta e dopo il discorso di Matteo Salvini in Senato pone l'ex alleato di fronte a un aut aut. "Salvini la sua scelta l'ha già fatta. Chiedendo di tornare al voto non vuole più governare con il M5S. Chiedendo di sfiduciare Conte non vuole più questo governo. Quindi

Il Blog delle Stelle : «Salvini inaffidabile» E elenca tutte le «giravolte» : Il vicepremier M5S scrive un lungo post in vista del discorso del presidente del Consiglio, oggi alle 15 al Senato: «I ministri pentastellati saranno al tuo fianco. Ci presenteremo in aula a testa alta. La Lega dovrà rispondere della sue colpe»

Pd - elezioni o Lega senza SalviniEcco le tre soluzioni per i 5 Stelle : Nel giorno decisivo per il governo Conte, con le comunicazioni del premier a Palazzo Madama, il Movimento 5 Stelle ritrova la sua unità attorno al leader Luigi Di Maio. All'indomani dell'assemblea dei gruppi parlamentari pentastellati, e a parte qualche voce fuori dal coro, c'è piena fiducia nel vicepremier M5S. Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi terrorizza Luigi Di Maio : con lui il Movimento 5 Stelle potrebbe finire peggio che con Salvini : "Beppe, ma davvero ci vogliamo mettere nelle mani di Renzi?". Luigi Di Maio implora il fondatore del Movimento affinché non passino da un Matteo a un altro. Insomma dalla padella alla brace. La questione è tutta qui, passare da un carnefice che politicamente gli ha dimezzato i consensi a uno che pot

Salvini è isolato - Renzi e i 5 stelle ora possono costringerlo alle dimissioni : C'è già la data: 12 settembre. Sfiduciare il ministro dell'Interno e al tempo stesso inaugurare un Conte bis, con l'appoggio...

