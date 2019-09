Parte il Conte 2 | la Repubblica finirà all’opposizione con Salvini?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Sollievo, dopo l’ultimo – atteso – responso dell’oracolo Rousseau (lo strano animale mitologico, mezzo democrazia diretta e mezzo società commerciale): il “bis” ha ottenuto via libera. Un bagno di realismo cui non fanno bene gli enfatismi politichesi di Nicola Zingaretti, con il suo “governo di legislatura” che dovrebbe recuperare il terreno perduto dall’Italia negli ultimi decenni, o i profetismi di Beppe Grillo; che per rimettere in riga Luigi di Maio e i suoi capricci torna a perdersi nei confusionismi futuribili tecno-entusiasti, dal grafene filosofale alle fogne riprogettate a due vie come i canali di evacuazione del corpo umano. Quando, aretoriche e teatralità d’avvio, buon senso ricorda che la nuova compagine nasce prima di tutto dalla grande paura del Matteo; poi risultato “guappo e’ cartone”, per dirla alla napoletana, “bauscia cagadubi” ...

