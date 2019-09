MasterSport | 24esima edizione | si parte a febbraio

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Da oggi è online il format di iscrizione per le selezioni del 24°conosciuto anche come “Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi”. Il corso ideato nel 1996 da Marco Brunelli (già direttore della Lega Calcio Serie A ed oggi direttore della FIGC) è il più antico corso in … L'articolo: si