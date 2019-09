La gara di Monza ed il rapporto con Leclerc | Vettel sincero | “è stato più veloce di me e

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Sebastiansenza peli sulla lingua: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp d’Italia I tifosi Ferrari sono pronti per un nuovo weekend didi fuoco: dopo la vittoria diin Belgio, i ferraristi sperano in un nuovo successo anche in Italia, sulla pista di. Accolto da un calorosissimo pubblico a Milano,ha così raccontato ai microfoni Sky le sue sensazioni: “sì, siamo carichi. Aè sempre molto emozionante, c’è tanta gente, tanti tifosi. L’ovazione nei miei riguardi?è sempre così, normalmente non lo è. Ed è un piacere. Vogliamo fare molto bene qui dopo Spa, abbiamo anche una macchina forte. La prima vittoria ottenuta in Belgio è importante per la squadra e per Charles. E’un anno difficile per noi, non siamo contenti di come è andata, per questo siamo felici di come sia andata a Spa. ...

sportface2016 : #GPMonza2019: le parole di #Vettel in vista della gara italiana - RobbieGalante : @CEASquadraCorse È un’idea per la prima gara di F1 offshore a Monza ?? - OA_Sport : F1, GP Italia 2019: arriva la pioggia a Monza! Previsti scrosci sia venerdì che per la gara di domenica -