Titoli e aperture | il voto su Rousseau spiegato dai quotidiani in edicola

Fonte : agi

(Di martedì 3 settembre 2019) La rinuncia di Luigi Di Maio a fare il vicepremier sblocca la trattativa per la formazione del nuovo governo. Dando il via libera al premier incaricato Giuseppe Conte, che dovrebbe così poter salire al Quirinale già domani per sciogliere la riserva. Il giuramento dei ministri potrebbe perciò avere luogo forse già giovedì. Oggi la consultazione online degli iscritti al Movimento 5 Stelle sull'intesa con il Pd. Si vota dalle 9 alle 18. E lo stesso Conte lancia un appello per ilsulla piattaforma: “Basta dubbi è ora di sognare” esorta. Domani l'esito della consultazione sull'approvazione al governo giallorosso. «Stiamo facendo passi in avanti» commenta il segretario dem Nicola Zingaretti. CORRIERE DELLA SERA Il passo indietro di Di Maio Non sarà vicepremier. Oggi ildecisivo su. L'appello di Conte: è ora di sognare LA REPUBBLICA La roulette...

Notiziedi_it : Titoli e aperture. Gli “ultimatum” per il Conte bis raccontati dai giornali - infoitinterno : Titoli e aperture. Gli 'ultimatum' per il Conte bis raccontati dai giornali - GiovanniRoi : Italia, crisi del Governo,titoli e aperture: gli ostacoli sulla strada di Conte, spiegati dai quotidiani in edicola… -