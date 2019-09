Mazda e-TPV - Al volante del primo prototipo elettrico

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Non è una novità che ai tecnici dellapiaccia andare controcorrente. Non certo per il gusto di farlo, ma per seguire le proprie convinzioni, basate su una strategia di lungo termine. Che prevede il miglioramento continuo dei motori a combustione interna, a benzina e diesel, e pure lo sviluppo dellinnovativo Skyactiv-X, che punta a unire i vantaggi di entrambi. Inoltre, anche gli ingegneri di Hiroshima pensano all, in tutte le sue forme, dal semplice mild hybrid già disponibile sulla3 e sulla nuova CX-30, al plug-in fino allauto a batteria vera e propria. Approccio esclusivo. Anche in questo ambito i tecnici giapponesi hanno un approccio originale, che poggia su unattenta analisi dellimpatto della vettura non solo nel corso dellutilizzo, ma nellintero ciclo di vita, dalla produzione al riciclaggio. Con tale ottica, la taglia dellaccumulatore influisce negativamente ...