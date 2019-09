Inghilterra | 17enne mangia per 10 anni cibo ' spazzatura' poi perde vista e udito

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Per una decina diavrebbeto solo patatine fritte e alcune volte fette di pane bianco con salsiccia o prosciutto: undi Bristol, in, di cui per motivi di privacy non sono state diffuse le generalità, è così diventato cieco e anche sordo. Secondo quanto riferiscono i media britci, il giovane ha sviluppato una grave carenza di vitamine, dovuta proprio alla sua alimentazione piuttosto scorretta. Dalla sua dieta sarebbero stati assenti totalmente frutta e verdura. L'ultimo suo controllo è avvenuto all'età di 14. In quell'occasione i dottori riscontrarono già le carenze vitaminiche all'interno dell'organismo del giovane, a cui furono prescritti degli integratori. Il paziente ha però seguito i consigli dei medici solo per un breve periodo, tornando presto alle sue abitudini. Pare che ogni giorno si recasse nel negozio di fish and chips che si trovava ...