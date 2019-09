Il programma del governo PD-Movimento 5 Stelle

Al via la votazione su Rousseau. La prima bozza del programma di Governo : Al via il voto sulla piattaforma Rousseau sull’accordo di Governo tra M5S e Partito democratico. Alle 9 sono iniziate le operazioni di voto ma già si registrano i primi disagi. Numerosi iscritti, tra cui anche diversi parlamentari del Movimento 5 Stelle, segnalano difficoltà nell’accesso all’area voto del sistema operativo, forse a causa delle troppe visite sul sito. La votazione si concluderà alle 18.Blog ...

Vuelta a España 2019 : a che ora partono Fabio Aru e Nairo Quintana. programma - startlist e pettorali della cronometro : Torna in scena, dopo il primo giorno di riposo, la Vuelta a España 2019: subito una frazione decisiva, la decima, con una cronometro individuale di 36,2 chilometri da Jurançon a Pau. Ci dovrebbero essere importanti distacchi tra gli uomini di classifica: quasi sicuramente dovrebbe cambiare la Maglia Rossa. Andiamo a scoprire a che ora partiranno i vari corridori: alle 15.46 sarà la volta di un Fabio Aru andato in crisi in salita, mentre ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : orari - date - programma e tv delle partite dell’Italia con Finlandia e Armenia : La Serie A va in pausa per lasciare spazio alla Nazionale. Torna l’Italia di Roberto Mancini, che sarà impegnata in due sfide in trasferta nelle Qualificazioni agli Europei 2020. Si comincia giovedì con il match in Armenia e tre giorni dopo gli azzurri scenderanno in campo in Finlandia. Finora è stato percorso netto per l’Italia, che ha ottenuto quattro vittorie in altrettante partite, portandosi in testa alla classifica a punteggio ...

Baseball - Europei 2019 : il calendario di tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Mancano quattro giorni al debutto dell’Italia agli Europei di Baseball per l’edizione 2019. La Nazionale del manager Gilberto Gerali intende riscattare il risultato del 2016, quando giunse al terzo posto alle spalle dell’Olanda, 22 volte vittoriosa nella manifestazione contro le 10 degli azzurri. Si tratta di un’edizione molto importante, perché con i primi cinque posti si va a giocare il torneo di qualificazione alle ...

Basket - Mondiali 2019 oggi (3 settembre) : calendario e orari delle partite. programma - tv e streaming : oggi (3 settembre) andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali di Basket 2019, in Programma in questi giorni in Cina. Nella giornata di oggi si giocheranno otto partite. Torneranno in campo le squadre inserite nei gironi E, F, G ed H. I palazzetti protagonisti saranno quello di Doungguan, Nanjing, Shangai e Shezen. Aprirà il Programma alle ore 09.30 italiane Australia-Senegal per il girone H. Alle 10.00 scenderanno in campo Montenegro e Nuova ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : il calendario e le date. programma - orari e tv : Si giocherà dal 9 settembre al 4 ottobre quello che è il primo passo verso il torneo dei Candidati a giocare il match mondiale del 2020 contro Magnus Carlsen: la World Cup. Si qualificheranno al torneo dei Candidati i due finalisti di questo evento, che ricalca nel format quello che è stato il Campionato del Mondo FIDE tra la fine degli Anni ’90 e l’inizio degli Anni 2000, quando era ancora in atto la spaccatura con la PCA di Garry ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Settembre : C’è del verde nel programma. Nessun vice : doppia rinuncia Pd-M5S : La svolta Rousseau: appello di Conte. Di Maio fa il passo indietro La soluzione – Il leader 5Stelle rinuncia al ruolo di vicepremier. L’avvocato si rivolge agli iscritti grillini in vista del voto di oggi: “Non tenete idee e sogni nel cassetto” di Luca De Carolis Perché Sì di Marco Travaglio Non avendo mai avuto tessere, non ho il problema del voto su Rousseau. Ma, se fossi iscritto, non avrei dubbi sul Sì al Conte-2. 1. I 5Stelle ...

Vuelta a Espana 2019 : la startlist e i pettorali di partenza della cronometro Jurancon-Pau. programma - orari e tv : Prendera il via alle 13.41 la decima tappa della Vuelta a España 2019, 36.2 Km di cronometro individuale da Jurancon a Pau. Una stage decisiva per tutti gli uomini di classifica, pronti a cimentarsi nella prova contro il tempo per cercare di coprire la distanze nel modo migliore possibile. Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo VIsma) è il favorito numero uno e i suoi avversari alla vittoria finale, Alejandro Valverde, Nairo Quintana e Miguel Angel ...

Calendario Serie A calcio - orari e programma della prossima giornata (15 settembre). Il palinsesto tv : Come da tradizione, dopo le prime due giornate, la Serie A di calcio si ferma per lasciare spazio alla Nazionale italiana: la ripresa, con la terza giornata, è fissata per domenica 15 settembre, salvo anticipi e posticipi, ancora da decidere, in base ad impegni europei ed esigenze tv, così come non è stata ancora comunicata la divisione delle sfide tra Sky e DAZN. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte ...

Superbike - GP Portogallo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Portimao : Dopo la lunghissima sosta estiva torna il Mondiale Superbike 2019. Ci eravamo lasciati a luglio con il Gran Premio degli Stati Uniti di Laguna Seca, mentre nel prossimo weekend si tornerà a fare sul serio a Portimao per il Gran Premio del Portogallo. Il campionato è pronto per il rush finale, con le ultime quattro tappe, con Jonathan Rea pronto a vincere il suo ennesimo titolo iridato, merito dell’ampio vantaggio di 81 punti su Alvaro ...

F1 - GP Italia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Monza : E dopo Spa (Belgio) è il momento del Tempio della velocità. Il Circus della F1 fa rotta verso Monza (Italia), dove si terrà la 14esima tappa del Mondiale 2019. Sul circuito brianzolo si prospetta una gara particolarmente interessante nella quale la Ferrari vuol centrare il successo. La vittoria del monegasco Charles Leclerc, la prima della sua carriera nella massima categoria dell’automobilismo e il primo sigillo sotto l’insegna del ...

Basket - Mondiali 2019 oggi (2 settembre) : calendario e orari delle partite. programma - tv e streaming : Nella terza giornata dei Mondiali di Cina 2019 si disputeranno otto partite, la terza e la quarta dei gruppi A, B, C e D. Aprirà il Programma alle 09.30 italiane a Foshan per il girone D Italia-Angola, il match più atteso dagli appassionati di casa nostra. Seguirà alle 10.00, per il girone A di Pechino, Venezuela-Costa d’Avorio, quindi alle 10.30 inizieranno in contemporanea per il girone B di Wuhan Nigeria-Argentina e per il girone C di ...

Serie A - le formazioni ufficiali delle 6 partite in programma : Le formazioni ufficiali dei sei match di Serie A. CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Cerri. INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. TORINO (3-5-2): Sirigu; ...

Conte alla Festa del Fatto. L’intervista di Travaglio - Gomez - Padellaro. “Ci sarà un programma condiviso - sarà difficile distinguere se un provvedimento è targato Pd o M5s” : “Mi piacerebbe molto che l’Italia desse un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuovo clima economico”. Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è intervenuto in esclusiva alla Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana per i 10 anni del giornale e lo ha fatto per la prima volta in una sede non ufficiale da quando è iniziata la crisi di governo. Intervistato in collegamento dai direttori Antonio ...