Bagno di folla al red carpet di The King per Timothée Chalamet e Lily-Rose

Bagno di folla per l'arrivo a Venezia di Julie Andrews - : Fonte foto: La PresseBagno di folla per l'arrivo a Venezia di Julie Andrews 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna La celebre attrice è ora alla Darsena

“È in Italia!”. Bagno di folla per la nuova star della tv. Sono tutte pazze di lui : Un vero e proprio Bagno di folla a Napoli per Can Yaman. Anzi, a guardare le foto verrebbe da dire un vero e proprio evento mondano. L’avvocato più famoso del mondo, ma soprattutto l’attore turco, protagonista della serie tv “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, in cui interpreta il protagonista Ferit, ha scelto l’Italia per le sue vacanze. Precisamente la Costiera Amalfitana e proprio di ritorno da Capri si è diretto in un noto hotel ...

Bagno di folla per la Juventus a Villar Perosa : Tradizionale Bagno di folla per la Juventus a Villar Perosa dove anche quest'anno e' andata in scena, nel giardino di casa Agnelli

Vasco Rossi in vacanza in Sicilia - Bagno di folla a Menfi : Vasco Rossi in Sicilia a Porto Palo. La sorpresa è stata immensa per i numerosi fan accorsi in una delle spiagge più belle della Sicilia. Ieri il Vasco nazionale è spuntato nella spiaggia Siciliana. E’ successo a Menfi, in provincia di Agrigento. Il rocker di Zocca si trova in vacanza in Sicilia. Il seguito è facile da immaginare: capannello e selfie. I bagnanti hanno visto il Blasco nuotare al largo di Porto Palo. Una volta tornato a ...

Video/ Juventus A-Juventus B - 3-1 - : gol e highlights - Bagno di folla a Villar Perosa : Video Juventus A-Juventus B, risultato finale 3-1,: doppietta di Dybala nel primo tempo, gol di Cuadrado nella ripresa prima dell'invasione di campo.

ANDREOTTI/ Quel "Bagno di folla giovane" del Meeting che piaceva tanto a Giulio : Il Meeting di Rimini 2019 ospita una mostra fotografica dedicata alla vita privata e pubblica di Giulio ANDREOTTI, grande amico della kermesse riminese

Bagno di folla a Berlino per gli attori di "C'era una volta ... in Hollywood" - : Fonte foto: La PresseBagno di folla a Berlino per gli attori di "C'era una volta ... in Hollywood" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Brad Pitt e Leonardo DiCaprio alla prima del film nel cuore di Berlino