L' ultimo rintocco

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Francesco De Remigis In Provenza diversi paesi senza più campane, rubate per il bronzo o per il mercato nero dell'arte. E i sindaci non hanno i fondi per proteggere le chiese Cresce l'inquietudine per i furti in serie nella campagna francese. Obiettivi mirati. Chiese, cappelle e piccoli santuari. Si punta al volume. Le campane fanno gola a collezionisti e ricettatori, pronti a fondere il bronzo consacrato per soldi facili. Sette euro al chilo, ma vengono prese di mira anche per il loro valore storico. Dopo l'ennesimo episodio, il quinto in un due mesi, il vescovo di Fréjus-Tolone Dominique Rey chiama i cristiani a vigilare, spiegando che «le campane aiutano i villaggi a scandire il tempo ricordando il significato di Dio». Niente più rintocchi in ben cinque villaggi della Provenza e allarme ormai esteso a tutti i siti sacri della zona. Da due mesi il dipartimento del Var, ...