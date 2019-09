Il quesito su Rousseau e la crisi dei salviniani feroci

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 2 settembre 2019) Di opinioni per chiacchiere a cena sul governo nascente e la possibilità di inserire la residua ideologia a 5 stelle in un quadro europeo ne trovate a iosa sul Foglio di oggi. Da qui uscirà davvero la parola finale per chiudere la. Il partito del Pil che bussa. E poi si è appesi, ma fin

you_trend : ?? Votazione su #Rousseau martedì dalle 9 alle 18. Il quesito sarà: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia… - you_trend : @lorepregliasco Il 18 maggio 2018 il quesito su #Rousseau non citava la Lega, ma chiedeva solo l'approvazione del '… - ilfoglio_it : Luigi Di Maio o Beppe Grillo potrebbero chiedere una nuova consultazione se non gradissero l’esito della votazione.… -