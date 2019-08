I baby calciatori torinesi che hanno devastato albergo e auto “per noia”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2019) Quattro15enni del club torinese Vanchiglia, in ritiro a Sestriere,pensato bene di ubriacarsi e andare a devastare ledel circondario. Così, per noia. La notizia è oggi sui principali quotidiani. Il Corriere Torino offre i dettagli. I quattro, tutti tra i 14 e i 15 anni, erano arrivati al Villaggio olimpico di Sestriere da un giorno. Alle due di nottedeciso di regalarsi una notte brava. Prima due cocktail superalcolici, poipreso a sassate duee rubato una Peugeot 207 blu. L’guidata in discesa, fino a un muretto contro cui la macchina si è poi schiantata, distrutta. Ma la “festa” non è finita qui. Anzi.continuato a far danni una volta tornati al Villaggio olimpico, arrampicandosi sui balconi, alle 5.20 del mattino.svuotato un estintore in cucina, rotto una porta emobili. Appena il dirigente ...

