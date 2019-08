Governo | strappo di Di Maio ma Conte va avanti | «Decido io»

Nuovo Governo - lo strappo di Calenda : "Caro Nicola - mi dimetto" : "Le elezioni arriveranno. Le avete solo spinte più in là di qualche metri" Lo scrive l'eurodeputato del Pd Carlo Calenda che...

Crisi di Governo - ecco perché Salvini ha?deciso lo?strappo : Le occasioni per rompere prima non sono mancate. Se non è successo è perché fino a ieri Salvini nutriva dubbi sulla opportunità di provocare la Crisi in questo momento. Poi qualcosa è cambiato

Cosa sta succedendo nel Governo - il giorno dopo lo strappo sulla Tav : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo continua a essere incerto. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con ...