Capalbio | due bambini di 5 e 11 anni cadono dalla finestra

Fonte : fanpage

(Di venerdì 30 agosto 2019) I due sono caduti da un'altezza do cinque metri a, in provincia di Grosseto. Sembra che i due bimbi stessero giocando in un appartamento in località Vado Piano quando sono precipitati sotto. Ora sono ricoverati al Meyer di Firenze.

LIDAMUGNAI : RT @rep_firenze: Capalbio, cadono da una finestra: gravi due bambini [news aggiornata alle 14:40] - Yogaolic : RT @repubblica: Capalbio, cadono da una finestra: gravi due bambini - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Capalbio, cadono da una finestra: gravi due bambini -