Roger Federer | working class hero | “i top player guadagnano abbastanza Più soldi a chi

US Open – Roger Federer fatica più del dovuto per accedere al secondo turno - l’indiano Nagal lo costringe al 4° set : Lo svizzero riesce a staccare il pass per il secondo turno soffrendo un po’ contro il 22enne indiano Missione compiuta per Roger Federer, seppur con qualche grattacapo. Il tennista svizzero infatti stacca il pass per il secondo turno degli US Open, ma fatica più del dovuto contro Sumit Nagal, 22enne indiano proveniente dalle qualificazioni. King Roger parte male e perde sorprendentemente il primo set, salvo poi destarsi dal torpore ...

US Open 2019 : più difficile del previsto l’esordio di Roger Federer che cede un set a Sumit Nagal : Roger Federer è dovuto rimanere in campo quasi due ore e mezza per aver ragione dell’indiano Sumit Nagal, proveniente dalle qualificazioni ed esordiente in un torneo del Grande Slam: 4-6 6-1 6-2 6-4 il punteggio a favore dello svizzero nel primo turno del singolare maschile degli US Open 2019. Federer brekka subito il suo avversario nel secondo game del primo set, sembra tutto facile e invece riperde subito la battuta e la cede nuovamente nel ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone maschile (26 agosto) : Roger Federer perde un set - avanti Novak Djokovic. Paolo Lorenzi vince in rimonta : Nella notte italiana sono stati completati gli incontri della prima giornata degli US Open di tennis: per il torneo maschile è andato in scena il primo turno della parte alta del tabellone. Comoda vittoria in tre set per il serbo Novak Djokovic, numero 1, contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, sconfitto per 6-4 6-1 6-4. perde invece per strada un set il numero 3, lo svizzero Roger Federer, contro il qualificato indiano Sumit Nagal, prima di ...

US Open 2019 - il tabellone e i possibili avversari di Roger Federer : obiettivo minimo per lo svizzero l’approdo in semifinale contro Novak Djokovic : Roger Federer è in procinto di disputare il suo 19° US Open, la prima volta che scese in campo a Flushing Meadows fu nel 2000 e l’unica volta che saltò l’ultimo Slam dell’anno fu nel 2016 per infortuni e acciacchi vari. Il 38enne fuoriclasse di Basilea si è imposto cinque volte consecutive sul cemento newyorchese ma la vittoria gli manca dal 2008. Sarà molto difficile che possa tornare ad alzare la coppa del vincitore, anche perché quest’anno ...

US Open 2019 - Roger Federer : “Sono pronto e fiducioso - il ko di Cincinnati può avermi fatto bene” : Prima di dare il via alla sua avventura a Flushing Meadows, Roger Federer ha parlato ai giornalisti nella classica conferenza stampa che ha dato il via ufficiale alla edizione 2019 degli US Open di tennis. Lo svizzero ha toccato diversi argomenti nel corso della chiacchierata e, ovviamente, non si è potuto sottrarre dalla analisi del brutto ko subito da Andrej Rublev a Cincinnati due settimane fa. “In Ohio ho perso nei primi turni, però certe ...

US Open 2019 : Roger Federer alla ricerca della rivincita dopo la finale di Wimbledon : La testa di tanti è ancora ferma lì, a quei due match point mancati da Roger Federer nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic sull’8-7 del quinto set. Nessuno, forse neanche lo svizzero, sa realmente quanto siano stati importanti, in un senso o nell’altro, quei due punti di un pomeriggio della metà di luglio. L’attuale numero 3 del mondo, da quel giorno, non è sceso in campo che due volte, a Cincinnati, per battere ...

US Open 2019 : il tabellone di Roger Federer e Rafael Nadal. Percorso agevole per l’iberico - Nishikori e Djokovic sulla strada dell’elvetico : Sono i due grandi rivali di Novak Djokovic per la conquista del quarto titolo a Flushing Meadows: Roger Federer e Rafael Nadal, questa volta, hanno avuto in dono la possibilità di non scontrarsi in semifinale perché sorteggiati negli opposti lati del tabellone. Andiamo a vedere cosa riserverà loro l’edizione 2019 dell’ultimo Slam dell’anno. Federer affronterà all’esordio un qualificato, per poi incrociare probabilmente il ...

Quanto guadagna Roger Federer : patrimonio e incassi sponsor : Quanto guadagna Roger Federer: patrimonio e incassi sponsor Sono da capogiro le cifre guadagnate da Roger Federer: il famoso tennista svizzero ha incassato, solo grazie ai contratti con gli sponsor, quasi 90 milioni di dollari tra maggio 2018 e maggio 2019. Roger Federer: le sponsorizzazioni Sono calcoli di Forbes: secondo la rivista americana, tra maggio 2018 e maggio 2019, Roger Federer avrebbe guadagnato 86 milioni di dollari grazie ...

Roger Federer KO A CINCINNATI/ Rublev lo elimina : Us Open - occhio alla 'fame' del Re : ROGER FEDERER sconfitto da Andrey Rublev ed eliminato da Atp CINCINNATI agli ottavi. 'Devo lavorare duro': occhio alla fame del Re in vista degli Us Open

Roger Federer è stato eliminato agli ottavi del torneo di Cincinnati da Andrey Rublev : Il tennista svizzero Roger Federer è stato eliminato dal torneo ATP di Cincinnati, settimo Masters 1000 della stagione, dopo essere stato battuto a sorpresa dal ventunenne russo Andrey Rublev in due set (6-3, 6-4). Federer, terzo nel ranking mondiale, non perdeva così

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Andrey Rublev firma l’impresa ed elimina in un’ora Roger Federer! : Andrey Rublev firma la sorpresa nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense il qualificato russo supera, in poco più di un’ora di gioco, la testa di serie numero 3, l’elvetico Roger Federer, con il punteggio di 6-3 6-4, e si regala il derby ai quarti di finale con il connazionale Daniil Medvedev, numero 9 del seeding. Nel primo set Rublev scappa subito sul 2-0, centrando il break a 15 alla prima ...

ATP Cincinnati – Clamoroso ko di Roger Federer : Rublev si prende la vittoria più importante della carriera : Roger Federer eliminato agli ottavi dell’ATP di Cincinnati: il tennista svizzero sconfitto da Rublev in poco più di un’ora di gioco Il torneo ATP di Cincinnati regala una clamorosa sorpresa: Roger Federer eliminato agli ottavi di finale. Il tennista svizzero, numero 3 al mondo, è stato sconfitto in maniera alquanto inaspettata dal russo Andrey Rublev, numero 70 del ranking mondiale maschile. Rublev ha avuto bisogno di appena 63 minuti per ...

Tennis - Roger Federer : “Voglio l’ottavo titolo a Cincinnati. Sulla finale di Wimbledon…” : Mentre attende di scendere in campo per il suo secondo match nel Masters 1000 di Cincinnati, Roger Federer si è concesso per una intervista nella quale ha parlato del suo momento e del post-Wimbledon. Per ora, quindi, la sfida contro il russo Andrey Rublev (che si è sbarazzato di Stan Wawrinka nel secondo turno) può attendere, con “King Roger” concentrato Sulla caccia al suo ottavo titolo nell’Ohio. “Ho un rapporto strano ...

Roger Federer e Valentino Rossi : gli highlander dello sport che si divertono a competere : 9 titoli mondiali, 115 vittorie, 234 podi, 65 pole position e 95 giri veloci per il classe ’79; 20 Slam, 31 finali Major, 102 tornei vinti, 28 Masters 1000, 50 atti conclusivi nei 1000 per il classe ’81: sono alcuni numeri, non sparati a caso, di due personaggi sportivi che ancora calcano i campi da gara con spirito competitivo e voglia di divertirsi. Si sta parlando di Valentino Rossi e Roger Federer, per certi versi, gli highlander ...