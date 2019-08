Razer lancia una serie di cover a tema videogiochi per smartphone Android con Razer

(Di giovedì 29 agosto 2019)Customs è la nuovadiperfirmata dae dedicata ai: oltre 150 temi in collaborazione con Blizzard, Capcom e molti altri. L'articolounadiperconCustoms proviene da Tutto

Dalla Rete Google News

Windowsteca

Per celebrare l'imminente lancio del nuovo Gears 5, Microsoft ha prodotto e già messo in pre-vendita un'edizione limitata di Xbox One X 1 TB con la serigrafia ...