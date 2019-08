Pozzallo | migranti soccorsi dalla Open Arms | individuati due scafisti siriani

Migranti : sindaco Pozzallo - ‘dl Sicurezza prima cosa da cambiare - oggi più clandestinità’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “I decreti Sicurezza? Devono essere cambiati. Anzi credo che sia una delle prime cose da fare per dare concretezza all’annunciata discontinuità. D’altra parte il M5s li ha votati turandosi il naso, penso che nel caso di un Governo giallorosso sarà più facile modificarli”. A dirlo all’Adnkronos è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, il centro del Ragusano, in cui anche ...

I migranti della Open Arms e della Gregoretti a Pozzallo : Fonte foto: Fausto BiloslavoI migranti della Open Arms e della Gregoretti a Pozzallo 1Sezione: Cronache

Migranti : nave militare spagnola Audaz a Pozzallo - Sindaco 'Fa impressione' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – La nave militare spagnola "Audaz", arrivata in Italia per trasferire 15 migranti sbarcati dalla Open Arms, ha lasciato Lampedusa per raggiungere la fonda a Pozzallo. "Fa una certa impressione una nave militare straniera al largo delle coste siciliane", dice il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

Sbarco migranti a Pozzallo - Polizia Ragusa ferma scafista : La Polizia di Stato di Ragusa sottopone a fermo uno scafista tunisino, indicato dai migranti come colui che ha condotto la barca partita da Tunisia

Sbarco a Pozzallo : 47 i migranti condotti al porto dalla Guardia di Finanza : Continuano gli sbarchi sulle coste siciliane. La notte scorsa, intorno alle 04:00, 47 migranti, tra cui 10 donne, sono arrivati al porto di Pozzallo trasportati da un pattugliatore della Guardia di Finanza. Il numero delle persone originariamente soccorse ammontava a 53, circa la metà di origini tunisine, quando una motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso il barcone nel Canale di Sicilia. Sei di loro sono stati trasferiti d’urgenza a ...

Migranti - Salvini scrive alla Tunisia : “Rimpatri con navi di linea”. A Pozzallo sbarcano 47 profughi : navi di linea per rimpatriare i Migranti che partono dalla Tunisia per arrivare sulle coste italiane. Matteo Salvini mette nero su bianco la richiesta all’omologo di Tunisi, in una lettera scritta al termine del Comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, dove Marina Militare e Guardia di Finanza hanno stabilito che metteranno in campo le loro navi per controllare le partenze dei Migranti e “a difesa” dei porti ...

