Matteo Salvini | appello a Mattarella | Sei ancora in tempo Furto di democrazia | non

Governo - Matteo Renzi sui social : 'Salvini esce politicamente di scena' : L'alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle è ormai sancita. A breve, il Presidente Giuseppe Conte, incaricato da Mattarella per formare il nuovo Esecutivo convocherà un nuovo giro di consultazioni, in modo da scegliere in breve tempo chi farà parte della nuova squadra di Governo. Il Premier non esclude che già nei prossimi giorni possa sciogliere la riserva e presentare i primi nomi dei prossimi ministri che saranno di scena ...

Matteo Salvini scende in piazza il 19 ottobre contro i grillodem : Matteo Salvini non si sente “sconfitto” dopo l’imminente nascita del governo giallorosso. “Facciamo una sana opposizione per qualche mese poi

Matteo Salvini - il colloquio riservato : "I dossier bloccati da Giuseppe Conte - così ora il Pd si prende tutto" : "Dire che Giuseppe Conte è organico al Pd è dire poco. Ed è questo l'incredibile. Se il Pd strappa anche il vicepremier, è un filotto mai visto: hanno tutto dopo aver perso tutte le elezioni. Con un governo che grida vendetta persino in confronto a quello di Monti. Capisco bene che i dem siano preoc

Matteo Salvini scatena il Vietnam in parlamento : l'arma segreta Borghi-Bagnai - può far saltare la maggioranza : E Vietnam sia. Pd e M5s sfidano Matteo Salvini formando il governicchio giallorosso con Giuseppe Conte premier bis e Matteo Salvini già si sfrega le mani: tra Camera e Senato i leghisti faranno letteralmente "impazzire la maggioranza". Il Fatto quotidiano riporta un dettaglio che molti commentatori

Matteo Salvini - la risposta a Conte : "Per loro prima le poltrone - per noi...". Perché non avrà vita lunga : Non sta zitto, Matteo Salvini, e in tv e via social risponde idealmente a Giuseppe Conte. Il premier incaricato annuncia dal Quirinale di aver accettato con riserva l'incarico conferitogli da Sergio Mattarella e quasi Contemporaneamente, su Twitter, il leader della Lega rilancia il proprio intervent

Matteo Salvini e Matteo Renzi - il piano segreto : da nemici ad alleati - salta in aria l'inciucio? : "Italiani ostaggio di 100 onorevoli", ha tuonato Matteo Salvini uscendo dalle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella. Il riferimento è ai Renziani che tra Camera e Senato hanno spinto per la nascita di un governo Pd-M5s, sorprendendo tutto lo stato maggiore della Lega. Ma come spesso acca

Matteo Salvini - sondaggio Ipsos allarmante : quanti punti ha perso in un mese - Un abisso tra lui e Conte : C'è più voglia di governo subito che di elezioni anticipate. E il gradimento di Matteo Salvini è in calo. Lo afferma un sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera, che misura gli effetti della crisi sui leader. Quello più rispettato è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con ind

SONDAGGI ELETTORALI - LEADER POLITICI/ Matteo-crisi : Salvini 30% - stallo Renzi al 16% : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI, i dati sulla crisi di Governo: i due Matteo in crisi, Salvini crolla ai 15 punti mentre Renzi non sfonda oltre il 16%

Matteo Salvini - la trama segreta : "Italiani ostaggio di 100 onorevoli". Cosa sa - chi accusa : "Dal Pd ci si aspetta di tutto, è un partito incredibile che nel nome della poltrona chiede discontinuità e farebbe di tutto". Matteo Salvini, nel suo discorso a braccio dopo le consultazioni al Quirinale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, mette nel mirino due nemici. Il primo è il prossimo

Matteo Salvini - già aria di riscossa Lega : "Possiamo aspettare un anno - non abbiamo fretta. Poi..." : "Non vinciamo subito? Aspettiamo anche 6 mesi, un anno. Non abbiamo fretta". Matteo Salvini esce dalle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella e bombarda il governo nascente di Pd e M5s. "Speriamo che questo governo non nasca, nasce dall'odio, dall'esclusione e dalla fame delle poltrone, n

Matteo Salvini : "Teatrino che sconcerta gli italiani - M5s e Pd hanno trovato il premier a Biarritz" : "Un teatrino che sconcerta gli italiani". Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attacca la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Pd e il futuro governo giallo-rosso: "Secondo il rituale previsto siamo stati rapidi, precisi e diretti. Onesti fino in

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si incrociano nel cortile del Quirinale : si danno la mano poi cala il gelo : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incrociati a sorpresa nel cortile d'onore del Quirinale durante le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader della Lega, come si vede nel video, è accompagnato dai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massim

Matteo Salvini ha vietato l’ingresso in Italia alla nave Mare Jonio - scrive ANSA : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini – ancora in carica finché non si insedierà un nuovo governo – ha firmato un decreto per vietare l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque Italiane della nave Mare Jonio, del progetto umanitario Mediterranea.