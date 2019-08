Lo spietato Blasphemous è disponibile in una demo per PC per un tempo limitato

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 29 agosto 2019)è un l'action platform di The Game Kitchen, un titolo finanziato attraverso Kickstarter. Il suo stile artistico ricorda il mondo dei metroidvania, il tutto con delle tinte davvero molto cupe.Ora èunadi circa mezz'ora su PC attraverso Steam, tuttavia ci sono alcuni avvertimenti: la versione di prova saràsolo fino al 1° settembre e tutti i vostri progressi non verranno trasferiti all'interno del gioco ufficiale.Con questaavrete un'idea del combattimento, dell'esplorazione, delle abilità del personaggio, delle conoscenze e dei segreti, il tutto mentre vi muoverete tra le stanze non lineari del gioco fino ad arrivare al primo boss.Leggi altro...