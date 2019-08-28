romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-08-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1 Sv… -
Dalla Rete Google NewsTraffico bloccato sull'A1 verso Roma: furgone in fiamme, lunghe code - Il Messaggero
Traffico bloccato sull'A1 verso Roma: furgone in fiamme, lunghe code Il Messaggero
Nel traffico già congestionato del rientro la viabilità si è fermata del tutto sulla A1 Firenze Roma tra Ponzano Romano-Soratte e Diramazione Roma Nord a ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 11 : 30 : Traffico REGOLARE LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SU VIA PRENESTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, INCOLONNAMENTI DOVUTI A LAVORI IN CORSO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AD OSTIA ANTICA, INCIDENTE LUNGO VIA DI CASTEL FUSANO, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA CARLO ANTI. IN CITTÀ, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE LUNGO VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA IGNAZIO SILONE. LAVORI IN CORSO SU VIA DI TOR DI QUINTO, IN PROSSIMITÀ DI CORSO ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 10 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA. SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA FLAMINIA E LA CASSIA BIS. IN CITTA’ PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VALTER TOBAGI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’USIGNOLO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METROPOLITANA A RICORDIAMO CHE LA STAZIONE BARBERINI RESTA CHIUSA. I TRNI TRANSITERANNO SENZA ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 10 : 00 : ANCORA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO, ORA CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA. IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI . PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 09 : 30 : ANCORA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO, ORA CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA. IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI . PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 09 : 00 : RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO, ORA CODE PER Traffico DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVAIMO I PRIMI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA. IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI . PER ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 08 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO, ORA CODE PER Traffico DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVAIMO I PRIMI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA. IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI . PER ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 08 : 00 : IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE AVVENTUO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO CON CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER IL RESTO LA VIABILITA’ AUTOSTRALE E’ SCORREVOLE.. NESSUN IMPEDIMENTO SULLA CAPITALE. PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA FL4 Roma ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO. TERMINERANNO DOMENICA 1 SETTEMBRE I LAVORI SULLA ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 07 : 30 : IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE AVVENTUO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO CON CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER IL RESTO LA VIABILITA’ AUTOSTRALE E’ SCORREVOLE.. NESSUN IMPEDIMENTO SULLA CAPITALE. PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA FL4 Roma ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO. TERMINERANNO DOMENICA 1 SETTEMBRE I LAVORI SULLA ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 20 : 00 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 19 : 30 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 19 : 00 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 18 : 30 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 18 : 00 : Traffico nel complesso scorrevole sulle strade della capitale, possibili disagi in via arrigo benedetti per un incendio in prossimità di via galla placida . fino MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI chiusura notturna DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE sino A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO D’ITALIA PER LAVORI DI ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 17 : 30 : Traffico nel complesso scorrevole sulle strade della capitale, possibili disagi in via arrigo benedetti per un incendio in prossimità di via galla placida . fino MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI chiusura notturna DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE sino A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO D’ITALIA PER LAVORI DI ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 17 : 00 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI un incendio; INCENDIO AVVENUTO VICINO AL TRATTO URBANO NEI PRESSI DI VIA GALLA PLACIDIA. LE RIPERCUSSIONI RIGUARDANO LA CORSIA VERSO LA TANGENZIALE: SI PROCEDE IN CODA DA VIA FIORENTINI ALL’USCITA DI PORTONACCIO. IN ZONA LA RUSTICA INCIDENTE IN VIA NAIDE. POSSIBILI DISAGI. INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALTEZZA VIALE DEI RomaNISTI; TRATTO DI TOGLIATTI TRA LA CASILINA E LA ...